Conakry : Plusieurs partisans de Cellou Dalein Diallo interpellés à Kaloum…

CONAKRY-Plusieurs partisans de l’opposant Cellou Dalein Diallo ont été interpelés ce lundi 7 janvier 2019 par les forces de l’ordre dans la commune de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale. Parmi les personnes interpelées figurait le député Mohamed Bakary Keita, également président du bureau national de la jeunesse de l’UFDG. Ce dernier a été libéré plus tard.

Ces partisans de Cellou Dalein Diallo s’étaient mobilisés ce matin devant le département de l’administration du territoire et de la décentralisation pour demander au ministre Bouréma Condé d’installer Kalémodou Yansané dans ses fonctions de maire de la commune de Matoto. Munis de pancartes, ils ont été dispersés à l’aide du gaz lacrymogène par les forces de l’ordre. Une dizaine de personnes sont en ce moment dans les mains de la police.

« Nous avions décidé de venir ce matin interpeler le ministre Bouréma Condé sur la situation de Matoto. Puisque c’est lui qui a pris la décision annulant le vote qui avait élu Kalémoudou maire de Matoto. Nous sommes venus munis de pancartes, on scandait nos slogans pour demander que le ministre annule sa décision. On était très pacifique, nous n’avons perturbé personne. C’est là que des gendarmes et des policiers sont venus nous brutaliser, lancer des gaz lacrymogènes sur nous. Ils nous ont arrêtés. C’est quand ils se sont rendus compte que je suis député qu’ils m’ont libéré. Mais les autres sont avec eux », a expliqué Mohamed Bakary Keita député de l’UFDG, interrogé par Africaguinee.com.

Près d’un an après l’élection locale, la commune de Matoto n’a toujours pas de maire. Le candidat du principal parti d’opposition en Guinée, Kalémodou Yansané et Mamadouba Tos Camara du RPG arc-en-ciel (parti au pouvoir) se disputent le contrôle de cette mairie, la plus populaire du pays.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

