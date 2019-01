Cadeaux de fin d’année : Orange Guinée continue de rendre heureux ses clients…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée a procédé à la deuxième remise de cadeaux aux gagnants de la méga promo de fin d’années. La remise officielle des cadeaux aux heureux lauréats a eu lieu ce samedi 5 janvier 2019. Lancée le 17 décembre dernier pour satisfaire ses abonnés pendant les fêtes de fin d’année, cette promo de Orange Guinée vise à récompenser au total 6000 clients d’Orange jusqu’au 27 janvier. Chaque semaine, 1000 clients vont recevoir des cadeaux.

Adama Traoré est la responsable des produits marketing d’Orange Guinée. Elle explique comment il faut redoubler la chance pour gagner des lots.

« Pour participer il suffit tout simplement de recharger au minimum 5 mille fg par semaine par carte de recharge, E-recharge ou Orange Money. Mais lorsque le rechargement est fait via Orange Money ça double les chances pour le client de participer dans la base du tirage. Aujourd’hui nous avons effectué la remise du deuxième tirage qui a été fait le 2 janvier dernier. Au total, il y aura 6001 gagnants. Le 6001ème gagnant repartira avec un montant de 10 millions qu’Orange Guinée va lui offrir chaque mois pendant un an », a expliqué madame Baldé Adama Traoré avant de détailler les composantes des cadeaux.

« Nous avons 1000 lots à offrir chaque semaine. On a encore 1 million cash qu’on va offrir chaque semaine et ce 1 million va être remis au gagnant chaque mois pendant un an. On a un iPhone XTS avec un forfait que nous allons positionner pour le gagnant chaque mois pendant un an. On une télévision plasma Samsung 55 avec un abonnement canal qui va lui être offert chaque mois pendant un an. On a aussi 30 tablettes Pixi4 avec un Giga de connexion qu’on va positionner chaque mois pendant un an pour le gagnant et un téléphone Rise 32 avec 500 Mo de connexion internet chaque moi pendant un an », a détaillé la responsable des produits marketing d’Orange Guinée.

Lamine Keita est un étudiant de l’Institut Supérieur des Mines de Boké. Venu à Conakry pour passer les congés, ce jeune a eu la chance de gagner 1 million chaque mois pendant un an. Très content de ce cadeau d’Orange Guinée, l’étudiant explique que cet argent va lui permettre de bien étudier à Boké où il ne vit pas ses parents.

« J’ai gagné un million ça veut dire à chaque fin du mois ils vont déposer un million sur mon compte Orange Money ce qui va faire 12 millions. Je remercie Orange Guinée infiniment, je suis étudiant et la vie de Boké n’est pas du tout facile, un million chaque fin mois c’est vraiment consistant », a expliqué cet étudiant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023