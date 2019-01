Polygamie en Guinée: Ce que demande Alpha Condé...

La question de la polygamie divise la société guinéenne. Devenu arbitre sur cette question, le président Alpha Condé a fait une demande aux députés concernant le nouveau code civil guinéen.

Selon nos informations, le chef de l'Etat a l'intention de retourner le document pour une deuxième lecture à l'assemblée nationale.

Avant l'adoption du nouveau code civil qui autorise la polygamie dans le pays, le président Alpha Condé s'était exprimé publiquement contre cette pratique. Le chef de l'Etat soutient le statu quo avec le code civil pour éviter l'autorisation de la polygamie qui est très contestée par les femmes dans le pays.

Mais les partisans de la polygamie évoque les us et coutumes et la réligion musulmane pour justifier sa pratique dans le pays. Quand à ses détracteurs, ils évoquent les injustices causées dans les familles dont les principales victimes sont les femmes et les enfants.

A suivre...

Africaguinee.com