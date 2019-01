Me Salifou Beavogui, avocat : "la condamnation de Moussa Yéro sera anéantie…"

CONAKRY-Après la condamnation de la journaliste Moussa Yéro Bah reconnue coupable de « diffamation » par le Tribunal de Dixinn, maitre Salifou Béavogui a décidé d’interjeter appel. L’avocat de la journaliste activiste des droits de l’homme a fait recours à la Cour d’Appel de Conakry pour prouver l’innocence de sa cliente dans cette affaire.

« Cette décision sera purement et simplement anéantie à la Cour d’Appel et nous continuerons le combat judiciaire tant qu’elle n’est pas innocentée », a promis Maitre Salifou Béavogui.

Pour avoir dénoncé un cas de viol sur une fille, Moussa Yero Bah a été condamnée au payement d’une amende de 25 millions de francs guinéens, après un jugement du Tribunal de Dixinn, suite à une plainte de Monsieur Amadou Oury qui est incriminé dans cette affaire de viol de sa fille adoptive.

Pour l’avocat de la journaliste, cette décision judiciaire est une violation flagrante des lois guinéennes.

« Cette décision ne fait ni chaud ni froid à ma cliente, Madame Moussa Yéro Bah est innocente. Donc, il n’y avait juridiquement pas de raisons pour qu’elle soit condamnée pour avoir fait correctement son travail de journaliste. Et c’est pour cette raison j’ai immédiatement relevé appel contre cette décision que nous rejetons avec énergie et toute la vivacité qu’il faut. Et devant la Cour d’Appel nous pensons que le droit sera mieux interprété et mieux appliqué. Pour nous c’est une décision sans fondement, elle est prise en violation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Et nous ferons valoir tous ces arguments devant la Cour d’Appel de Conakry. Ma cliente a le moral tranquille et personne ne pourra entraver la liberté d’expression », a vigoureusement réagi Me Beavogui.

