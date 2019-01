Fodé Oussou Fofana : "Alpha Condé a pris la bonne décision…"

CONAKRY- L’opposition au parlement a eu une réaction plutôt inattendue sur le « refus » du président Alpha Condé de signer le code civil qui vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale. Dr Fodé Oussou Fofana, le président du Groupe parlementaire libéral démocrate a salué la décision du Chef de l’Etat qui selon lui est conforme à la position des députés de sa mouvance politique.

L’adoption du nouveau code civil qui légalise désormais la polygamie en Guinée a suscité une lever de bouclier chez la gente féminine qui a crié au scandale. Le président de la République qui avait déjà affiché son hostilité à la polygamie a refusé de signer le texte polémique, apprend-on. Il sera sans doute renvoyé au parlement pour une seconde lecture.

« Il a dit qu’il ne promulgue pas le code civil. Il a demandé de le ramener au niveau de l’Assemblée Nationale pour une seconde lecture. Cela est conforme à notre position en tant que groupe parlementaire. Nous avions dit et insisté que ce n’était pas la peine que le code civile soit voté de cette façon. Parce qu’il est tellement important qu’on est resté longtemps sans le voter. Il faut qu’on le vote en toute responsabilité », a réagi Dr Fodé Oussou Fofana interrogé par Africaguinee.com.

Le refus du Chef de l’Etat de promulguer le code civil constitue une première victoire pour ses pourfendeurs dont Dr Fodé Oussou Fofana et un camouflet à l’encontre de ses défenseurs.

« On avait demandé qu’il soit envoyé partout. Au niveau de la société civile, de toutes les couches sociales, que les gens puissent se prononcer pour qu’on l’adopte en toute responsabilité. On ne peut adopter un code civil dans la précipitation. C’est pour ça que nous avions dit que ce n’est pas bon. Nous nous sommes abstenus. Je suis tout à fait d’accord qu’on fasse une deuxième lecture par rapport a ça. Parce que c’était un recul. Les députés libéraux démocrates, les femmes du groupe parlementaire RPG arc en ciel se sont abstenus (…) Aujourd’hui je suis fier et heureux. Alpha Condé nous donne raison », exulte l’opposant.

A suivre…

