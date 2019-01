De la vie de prisonnier à celui d’écrivain : Almamy Aguibou Diallo témoigne…

CONAKRY-Gracié par Alpha Condé après près de huit ans passés derrière les barreaux, Almamy Aguibou Diallo brise le silence. Comme son ex codétenu, Docteur Thier Sadou Diallo qui a soutenu sa thèse en prison, ce jeune élégant, aujourd’hui âgé de 34 ans n'a pas perdu son temps dans sa cellule. Il raconte qu’il a fait des études à la maison centrale.

Condamné à 15 ans de réclusion dans l’affaire de l’attentat perpétré contre la résidence du chef de l’Etat en 2011, Alamamy Aguibou Diallo savoure sa libération avec ses proches. Son livre intitulé « le procès de la honte », sortira bientôt. Le livre parle de son arrestation, du déroulement du procès et de sa vie pénitentiaire.

Almany Aguibou Diallo avait le visage plein de joie quand il a reçu un reporter d’Africaguinee.com à son domicile à Samatra, un quartier de Dubréka. Entouré de ses parents, il a raconté son vécu et son quotidien pendant sa période de détention.

« Dès après la condamnation, j’ai eu l’idée d’écrire à l’administration pénitentiaire lui demandant de m’accorder des faveurs en acceptant que je puisse suivre quelques cours à la Maison Centrale et que j’allais payer de mes propres frais. Donc cela fut accepter et je passais mon temps à étudier et faire quelques formations notamment en comptabilité, en réseau, en infographie et j’ai encore pratiqué un peu l’anglais. Mes professeurs venaient de l’extérieur, parfois c’était des amis qui enseignaient dans des universités qui venaient me dispenser des cours. D’autres c’est des gens que j’ai rencontré à travers des connaissances. Ils étaient tous rémunérer grâce à des personnes de bonne volonté qui m’ont soutenu », a révélé Monsieur Diallo.

Cet administrateur civil a rédigé un ouvrage qui sera bientôt publié. Selon lui, ce livre parle de sa vie en prison.

« J’ai écrit un livre qui a pour titre : le procès de la honte ou les bonnes intentions du diable. Le livre est achevé mais il doit être restructuré et si tout se passe bien dans 6 mois le livre sera édité et publié. Il parle de mon arrestation, qu’est-ce que j’ai subi, les endroits où j’étais envoyé et tous les autres codétenus qui ont eu des problèmes. Il parle en quelque sorte de ma vie en prison et un peu le procès. J’ai soulevé quelques incohérences et les accusations. J’ai raconté comment nous arrivons à manger, nos relations avec la garde pénitentiaire etc. », a déclaré Monsieur Diallo.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14