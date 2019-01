Rencontre "inattendue" entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo…

KOUBIA- C’est sans doute une rencontre à laquelle personne ne s’y attendait ! Le Président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo se sont croisés ce vendredi 4 janvier 2019 à Koubia, dans la localité de Madina Gniannou.

Les deux personnalités se sont déplacées pour prendre part aux funérailles du Khalife de cette localité Cheick Oumar Madina Gniannou décédé au Maroc le mercredi 2 janvier à l’âge de 92 ans.

Ce chef religieux jouissait d’une grande influence et d’un respect aussi bien chez les politiques. De son vivant, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se sont rendus chez lui pour solliciter des prières et des bénédictions.

Le président de la République et son principal opposant n’ont pas voulu se faire compter les funérailles de ce vénérable guide spirituel, Cheick Oumar qui était l’un des plus grands érudits du Foutah-Djalon.

Plusieurs délégations ont pris d’assaut ce vendredi 4 janvier 2019 la localité de Madina Gniannou pour prendre part aux funérailles du khalife.

Décédé à l’âge de 92 ans, Cheick Oumar Madina laisse derrière lui des milliers de disciples. Il regagnera sa dernière demeure ce vendredi 04 janvier à Madina Gnannou, la terre de ses ancêtres.

A suivre...

