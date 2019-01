Présidence-Primature : Apres la fausse information la bonne nouvelle !

La cérémonie de présentation de vœux du nouvel an du gouvernement au chef de l’état a été l’occasion pour le professeur Alpha Conde et son premier ministre d’afficher leur parfaite complicité au sein de l’exécutif.

Dans son discours Dr Ibrahima Kassory Fofana a réitéré sa loyauté au chef de l’état et s’est engagé solennellement à accomplir toutes les taches de la lettre de mission qui lui a été assignée dans ses fonctions de Premier Ministre. Iln’a pas manqué de souligner les qualités humaines et d’hommed’état du professeur Alpha CONDEqui constituent, à ses yeux, à la fois une source d’inspiration et des raisons de croire en lui. Visiblement satisfait de l’intervention du Premier Ministre qui montre sa détermination à mériter sa confiance placée en lui et le soutien renouvelé du chef de l’État, le professeur Alpha Condé à son tour a rassuré le premier ministre qu’il peut compter sur lui :« je crois en la capacité et la loyauté de mon pm et voudrais dire à ceux qui croient le contraire qu’ils ont tort, ils se trompent. Je ne suis pas influençable, j’agis en toute conscience, dans l’intérêt du pays », a révélé le professeur Alpha CONDEavant d’inviter tous ceux qui voudraient l’opposer à son premier ministre ou tenter de déstabiliser celui-ci à un sursaut avant qu’il ne soit trop tard.

Cette mise au point intervient à un moment ou suite au dernier conseil des ministres, beaucoup dans la cité ont évoqué un conflit au sommet de l’Etat avec le chef de l’Etat et son premier ministre au point qu’il a été avancé une rupture imminente. Une information prise d’autant au sérieuxqu’ellesemblaitémané de sourcesbien informées ou des prétendusconfidentsdu président.Comme à son habitude, le professeur Alpha Condé qui ne se laisse pas ébranler par les clameurs publiques ou impressionner par son entourage hétéroclite miné par de fausses rivalités a déjoué tous les pronostics en montrant une nouvelle fois que lui seul connait son agenda et décide du sort de chacun. Aussi a-t-il été rendre visite à Dr Ibrahima Kassory FOFANA à son domicile pour convaincre, ceux qui avaient commencé à en douter, qu’il n’a pas lâché son premier ministre ni ne l’a désavoué. Ensuite, dans son discours de nouvel an, en plus des félicitations adressées au gouvernement, le chef de l’Etat, a eu une penséeparticulière pour Ibrahima KASSORY FOFANAqu’il a jugé engagé,dévoué et disponible dans la collaboration avec lui.

Et comme jamais deux sans trois, le 3 janvier 2019, le professeur Alpha CONDE a devant tous lesmembres du gouvernement, renouvelé sa confiance et son soutien indéfectible à Ibrahima Kassory FOFANA qui plutôt que la porte de sortie que beaucoup semblait lui indiquer revient en force dans ses fonctions de premier Ministre et surtout dans l’estime du président qui a profité d’un »incident annoncé » pour une mise au point à travers laquelleil apparait clairement qu’ il n’a pas envie ou l’intention de changerson premier ministre , qui pour lui,est à la hauteur de sa confiance et de ses responsabilités : voilà un mal pour un bien !

Mamadou Aliou Bah

Observateur Politique