Troisième mandat : Cellou révèle comment "déjouer" le projet de Alpha…

CONAKRY-Comment empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat ? Cellou Dalein Diallo semble connaître le petit « secret ».

L’opposant préconise la « renaissance » des Forces Vives avec pour mission principale « d’identifier et contrer les risques et menaces » qui pèsent sur les institutions et sur la jeune démocratie guinéenne.

« Nous sommes dans la phase préliminaire d’une bataille décisive de l’histoire de notre pays. Nous devons être prêts à nous battre contre toute tentative de confiscation du pouvoir et tout projet de troisième mandat qui viendrait rallonger nos souffrances et déstabiliser notre pays. Pour relever ce défi, les forces vives de la nation doivent se mettre en ordre de bataille dès à présent, pour identifier et contrer les risques et menaces qui pèsent sur nos institutions et sur notre jeune démocratie », préconise le chef de file de l’opposition.

A deux ans de la fin de son second et dernier quinquennat, Alpha Condé refuse de clarifier ses intentions après 2020. Beaucoup lui prêtent des velléités de modifier la constitution pour s’éterniser au Pouvoir. Son principal opposant prévient que c’est dès maintenant qu’il faille se mobiliser pour palier à tout risque.

« Tout porte à croire qu’il (Alpha Condé va user de son cynisme et des moyens de l’Etat pour tenter de s’octroyer un troisième mandat en violation flagrante de la Constitution. Devons-nous attendre que le crime soit commis avant de nous mobiliser et réagir contre cet assassinat programmé de notre jeune démocratie ? », s’est interrogé l’ancien Premier Ministre.

