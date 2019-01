Mamou: un homme condamné pour avoir "insulté" Alpha Condé dans une émission...

MAMOU-Poursuivi pour « injures publiques contre le Chef de l’Etat et de son père », Mamadou Alimou Sow a été condamné à six (6) mois d'emprisonnement dont quatre assortis de sursis et une amende d'un million de francs guinéens.

Le verdict a été prononcé au tribunal de première instance de Mamou. Natif de la localité de Boulliwel, le prévenu avait reconnu les faits. Pour le parquet de Mamou c’est une peine dissuasive.

Une peine dissuasive...

« Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés (…). Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois fermes et 4 mois assortis de sursis et un million d'amende. C'est cette peine qui a été infligée à Mamadou Aliou Sow et dans l'espoir qu'après cela il ne va plus répéter. Nous considérons que cette peine va le décourager et ça va décourager d’autres qui seraient tentés d’insulter le Chef de l’Etat. C'est vrai qu'on est dans un Etat de droit, la liberté d'expression est consacrée, mais lorsque vous voulez intervenir, vous ne devez pas offenser les autres surtout quand il s'agit du Chef de l'État dont la personne incarne une institution», a déclaré le procureur de Mamou M. Sidiki Camara.

Pour rappel, Mamadou Aliou Sow avait insulté le père du Chef de l'État dans une émission interactive sur les ondes d’une radio locale le mardi 26 novembre 2018. La direction de la radio avait porté plainte contre X. A travers un opérateur de téléphonie mobile, le jeune a été localisé avant d'être mis aux arrêts. Il passera deux mois derrière les barreaux pour avoir insulté le Président Alpha Condé.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

À Mamou

Tel: (00224) 623 09 39 98