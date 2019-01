Guinée : les vœux de Bah Oury réalisés par Alpha Condé ?

CONAKRY-Les vœux de Bah Oury sont-ils entrain d’être réalisés par Alpha Condé ? Au lendemain de libération de Fatou Badiar et de plusieurs autres de ses codétenus, Bah Oury a affiché son optimisme quant à la libération des autres accusés dans l’affaire de l’attaque du domicile privé d’Alpha Condé.

« Je crois que c’est le cadeau du nouvel an, c’est la raison pour laquelle je me réjouis de cette surprise, car je ne m’y attendais pas. C’est une excellente nouvelle de voir ces trois personnes (Fatou Badiar, Almamy Aguibou, Mamadou Alpha, ndlr) recouvrer leur liberté après plusieurs années de privation de cette liberté. Pour les deux autres (AOB, Jean Guilavogui) qui restent, je leur dis de garder confiance et de faire preuve de courage. Un jour viendra où eux aussi avec l’aide de Dieu, ils pourront recouvrer leur liberté », a déclaré Bah Oury qui a été interrogé par Africaguinee.com.

La grâce accordée à Fatou Badiar est largement commentée en Guinée. Si certains se réjouissent de cet acte du Chef de l’Etat, il faut cependant dire qu’il laisse chez d’autres un sentiment de goût amer. Car le commandant AOB et Jean Guilavogui qui étaient poursuivis dans la même affaire que madame Fatou Badiar et compagnie n’ont pas été libérés. Mais pour Bah Oury, il ne faut pas perdre espoir.

« Même Dieu n’a pas créé le monde en un seul jour. Il a fallu sept jours d’après les écritures saintes. Donc, depuis 2015 il y a eu plusieurs personnes qui ont été libérés par vagues successives. Certaines par la grâce présidentielle, d’autres par des procédures judiciaires appropriées. Je parle du Général Nouhou Thiam et compagnie. Je pense que ce qui est en cours ira jusqu’à son terme », espère l’animateur du Mouvement « le Renouveau ».

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112