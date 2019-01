Alpha-Kassory : Un couple harmonieux dans une relation de fluidité exceptionnelle !

C'est un couple qui fonctionne formidablement bien. Contrairement aux rumeurs persistantes alimentées par des oiseaux de mauvaises augures sur une quelconque brouille dans les relations entre le premier patron de l'exécutif et son Premier Ministre. Le Chef de l'État vient de mettre fin aux racontars de bar-café soutenus par les brindilles de la république jaloux d'un couple lié par les résultats et la confiance.

Le message de Pr. Alpha Condé est limpide. Il suffit de lire entre les lignes et avoir le sens de décodification du speech présidentiel à l'occasion du nouvel an pour taire les dissensions artificielles savamment montées distillées dans la presse et dans l'opinion.

Le coup a été déjoué et ceux qui prétendaient avoir pris le dessus en voulant opposer le Président de la République et son Premier Ministre, ont encore du chemin à parcourir avant de parvenir à leur sale besogne.

Et quand le Chef de l'État lui-même décerne un satisfecit de satisfaction et d'encouragement à son Premier Ministre dans une adresse solennelle, le doute d'une cohabitation difficile n'existe plus désormais. ‘’Je félicite le Gouvernement pour les importantes réformes en cours qui permettront de sécuriser nos recettes intérieures et de mieux planifier nos dépenses. Je félicite particulièrement le Premier ministre, pour son engagement, son dynamisme, sa disponibilité et son dévouement’’, a dit le Chef de l'État.

Tout a été dit. La pendule est remise à l'heure et les menteurs de la république à leur place. Après 7 mois d'exercice, le Premier Ministre sait mieux que quiconque qu'il n'est pas en duel avec le Président de la République. C'est un couple, un duo pour le triomphe de la République. Et sans bémol ni avec complaisance, quand le Président décide, Kassory exécute et personne ne conteste.

C'est une formule bien connue de tous. Le Président préside et le Premier Ministre gouverne.

Bien avant ce démenti officiel, l'on se rappelle qu'avec la persistance des rumeurs qui annonçaient le très probable départ du Premier Ministre suite à un malentendu lors du dernier conseil des ministres de l'année, c'est le Président en personne qui était venu rendre visite à Dr Kassory Fofana à son domicile privé de Lanbagny.

Comme pour dire, l'histoire des relations entre les deux hommes dépassent le cadre de collaboration reposant sur le simple décret.

Dans toute cette tempête annoncée, le Premier Ministre Dr Kassory Fofana reste le chantre de la cohérence et de la constance.

C'est au couple de comprendre que le contexte tend les esprits. Avec les courageuses réformes entreprises dans un monde assez réfractaire, le meilleur moyen pour casser le couple exécutif est de créer le doute et entretenir des suspicions.

Il ne faut donc pas céder.

À bon entendeur, salut !

Par Alpha Oumar Diallo

Consultant en communication institutionnelle et Analyste Politique.