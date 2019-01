Papa Koly: "La Guinée, notre patrie Commune est une et indivisible"

Guinéennes et Guinéens, chers compagnons , chers frères et sœurs , chers compatriotes,

Une année s’achève , une année commence; celle qui s’achève a été émaillée de contestations , de protestations et de réclamations des forces sociales et politiques, ayant entraîné des violences et des pertes matérielles et humaines.

Je m’incline pieusement devant la mémoire de nos sœurs et frères tombés dans le champ de ce légitime combat de défense de nos droits.