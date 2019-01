Le fils aîné de AOB à Alpha Condé : "J’aurai souhaité qu'en bon père de famille…"

PARIS- Au lendemain de la grâce présidentielle accordée à dame Fatou Badiar Diallo, Almamy Aguibou Diallo, le fils aîné du commandant Alpha Oumar Boffa Diallo s’est directement adressé au président de la République. Dans un message pathétique, Abdoul Aziz Diallo interpelle Alpha Condé sur le sort de son papa qui croupit en prison alors que tous ses co-accusés dans l’affaire 19 juillet (excepté Jean Guilavogui) ont été graciés. S’il se réjouit pour dame Fatou Badiar et compagnie qui recouvrent leur liberté, Aziz Diallo ne cache cependant pas sa déception sur le fait que son père (AOB) et Jean Guilavogui ne figurent pas sur la liste des graciés.

« On rend grâce à Dieu pour sa Miséricorde et sa protection de tous les jours. Nous continuons à croire en lui et en sa volonté. Nous sommes très heureux pour ceux qui vont retrouver leur liberté. Mais encore une fois, j'aurai personnellement souhaité qu'en bon Père de famille, en bon père de la Nation, que le Président Alpha Condé donne l'exemple d'équité entre ses enfants. Dans la même affaire, il est difficile de comprendre que certains aient droit à la liberté mais pas les autres. Toutes ces personnes sont restées trop longtemps en détention. Pour rappel, dans l'affaire de l'attaque du domicile du Président Alpha Condé, plus personne n'est condamné. La cour suprême dans son arrêt du 27/03/2017 a purement et simplement annulé toutes les condamnations. Il doit les libérer tous. Le procès qui a repris à cet effet ne peut même plus se poursuivre » a confié Abdoul Aziz Diallo, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Au lendemain de l’attaque qui a visé la résidence privée d’Alpha Condé en 2011, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées. Une trentaine a été déférée devant la cour d’assises de Conakry. Le commandant AOB considéré comme le cerveau de l’attaque a été condamné à la perpétuité alors que dame Fatou Badiar a écopé de 15 ans de réclusion. Mais la Cour d’Assises a cassé cet arrêt en 2017. Toute chose qui conforte la conviction du fils ainé du commandant AOB que personne parmi ces détenus ne devrait aujourd’hui rester en prison.

« Ces détenus sous d'autres cieux auraient été élargis. Juridiquement, on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas condamné. C'est un dysfonctionnement de notre système judiciaire et étatique au plus haut niveau. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que dans cette affaire ou il y avait 54 prévenus au départ, il ne reste plus 2 personnes en détention (le Commandant AOB DIALLO et Jean Guilavogui). Si on veut que notre pays avance, notre justice doit être au service du peuple et non d'une institution ou de certaines personnalités politiques » a lancé Abdoul Aziz Diallo.

Ce lundi 31 décembre, madame Fatou Badiar, Almamy Aguibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo qui purgeaient une peine de 15 ans de réclusion ont été graciés par le Chef de l’Etat. Ils rentreront bientôt à la maison après 7 ans, 5 mois et quelques jours passés derrière les barreaux. Comme eux, 219 autres condamnés détenus à travers les prisons du pays ont été élargis.

