Filan Traoré : ‘’Je présiderais l’élection du maire de Matoto…’’

CONAKRY- La confrontation semble inévitable à Matoto où le parti de Cellou Dalein et le camp d’Alpha Condé se disputent le contrôle de cette commune.

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée revendique la victoire de son candidat Kalémodou Yansané, avec un score de 23 voix contre 22 pour son challenger du RPG Arc-en-ciel Mamadouba Toss Camara.

Malgré les menaces de l’opposition, le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation affiche une détermination en ce qui concerne la reprise de cette élection.

Filan Traoré, un des conseillers du Ministre Bouréma Condé a réitéré le maintien de la décision de reprendre l’élection de l’exécutif communal à Matoto. Pour le moment aucune date n’a été fixée. Mais, Filan Traoré rassure que ce n’est qu’une question de jours.

« Pour le moment aucune date n’est fixée à cause des fêtes de fin d’année et au calendrier des conseillers. Les électeurs sont les conseillers et chacun est occupé à des problèmes de famille par rapport à la fête. On attend l’ordre pour se situer sur la date », a confié Filan Traoré.

Le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation promet de prendre toutes les dispositions pour le bon déroulement de cette élection.

« Je vous donne la garantie que, en tant que conseiller principal (…), le ministère ne ménagera aucun effort pour que tout se passe dans les règles de l’art. Il n’y aura pas de visiteurs, seuls les conseillers électeurs et la presse seront dans la salle. Et je présiderais moi-même la cérémonie », a rassuré Monsieur Traoré.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14