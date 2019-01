Bantighel (Pita) : Triste fin pour Mariam Penda Barry…

PITA- L’insécurité continue de battre son plein en Guinée. Une quadragénaire qui était portée disparue depuis deux semaines a été retrouvée morte en brousse. Mariam Penda Barry âgé de 41 ans était sortie de chez elle depuis le lundi 17 décembre 2018 pour se rendre au marché hebdomadaire de Bantighel situé à 15 km de Pita centre. Sur son chemin de retour, elle aurait été enlevée par des inconnus qui l’ont dépouillé de certains de ses biens avant de l’assassiner. Ses proches et la police n’écartent pas la piste criminelle. Puisque ses téléphones et d’autres objets qu’elle avait n’ont pas été retrouvés.

Dans la matinée de ce lundi 31 décembre, un reporter de notre rédaction s’est rendu à Bantighel quelques heures avant la découverte du corps, a constaté que la famille de dame Penda Barry était sous le choc.

« Ça fait 15 jours ce lundi 31 décembre depuis qu’elle a disparu. Nous avons vu aujourd’hui sa dépouille en décomposition dans la soirée. Mais la nature du corps prouve que ça fait un bon moment depuis qu’elle a été déposée là. Ce sont les mouches et les odeurs qui ont attiré l’attention de certaines personnes qui reviennent du marché hebdomadaire. Nous avons été alertés, après vérification, nous avons trouvé qu’effectivement c’est elle. Le corps a été déposé non loin de la route. Elle était couverte d’un sac de riz vide de couleur jaune. Une chaussure d’elle a été retrouvée sur la route. Les plateaux qu’elle avait achetés le jour de sa disparition étaient posés auprès d’elle dans la brousse. Mais ses deux téléphones n’ont pas été retrouvés (…). Nous avons demandé à ce que Orange localise le numéro, nous avons fait la demande via la police mais ça n’a pas abouti. La police a ouvert des enquêtes. Une femme avec laquelle ma sœur était partie au marché ce jour a été auditionnée à Pita puis libérée, nous ne savons ce qu’elle s’est dite avec la police (…) des témoins nous ont rapporté qu’elle avait prié quelque part avant de continuer sa route… » a expliqué Ousmane Barry, le grand-frère de la victime qui réclame toute la lumière dans cette affaire afin que la famille soit située

Une source policière basée à Pita confie avoir été sur les lieux pour examiner le corps avec un médecin avant d’ordonner l’inhumation de la victime. Pour le moment aucun suspect n’a été appréhendé. L’officier de police qui a été joint au téléphone privilégie la piste criminelle. Il rassure que les enquêtes iront jusqu’au bout.

