Marie Madeleine Dioubaté: "Comment éviter le chaos et la violence en Guinée en 2020?"

Comment mettre fin aux cycles de violences et éviter le chaos en Guinée? Marie Madeleine Dioubaté vient de faire une proposition concrete. L'ancienne candidate à la présidentielle de 2015 interpelle directement le président Alpha Condé.

"Je lance donc un appel patriotique au président de la république afin qu’il sorte de sa réserve et

annonce clairement qu’il ne sera pas candidat pour un 3ème mandat pour éviter que notre pays

ne sombre dans le chaos et la violence.", a déclaré Mme Dioubaté dans un message public adressé à ses compatriotes à l'occasion du nouvel an.

Car dit-elle, cette ambiguité sur les intentions du président Alpha Condé va entraîner de graves conséquences pour le pays dès 2019.

"Pour 2019, j’ai malheureusement bien peur que l’instabilité politique et

sociale n’affectent d’avantage le croissance économique et favorisent la fuite des investisseurs

locaux et étrangers, qui préférerons se diriger vers des États plus stables d’autant plus que se

pose la question du 3 ème mandat", a rappelé Marie Madelaine Dioubaté.

Alors que la constitution guinéenne prévoit son départ dès 2020, le président Alpha Condé a dévoilé lundi soir un ambitieux programme d'électrification de la Guinée sur une période de 5 ans.

L'opposition soupçonne Alpha Condé d'être en campagne pour rester au pouvoir après 2020.

