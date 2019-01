Comment Alpha Condé veut électrifier la Guinée d'ici 5 ans?

Lundi soir, à l'occasion de ses voeux du nouvel an, le président Alpha Condé a fait une promesse à ses compatriotes.Dans son message adressé à la nation, le chef de l'Etat s'est engagé à faire de la Guinée le "pays le plus électrifié de la sous-région."Voici le programme d'Alpha Condé pour réaliser cette promesse. Extraits...

"La fourniture d’électricité est au cœur de notre projet de gouvernance. Notre ambition est de faire, dans cinq ans, de la Guinée, le pays le plus électrifié de la sous-région. Après le barrage de Kaléta inauguré en 2015, avec une capacité de 240 mgw, nous avons lancé en avril 2016, le projet Souapiti d’une puissance installée de 450 mgw. Le projet Amaria est lancé depuis le mois de janvier 2018 pour une capacité de production de 300 mgw. Le barrage de Koukoutamba, dans la région de Tougué, d’une puissance de 200 mgw et le barrage de Foumi à Kouroussa, de 90 Mgw. Le taux d’électrification qui était de 13,4% en 2013, est aujourd’hui passé à 35,2% sur le secteur interconnecté et 7% sur le secteur non interconnecté. D’ici 2020, notre ambition est d’atteindre un taux d’accès à l’électricité de 65% sur le secteur interconnecté. De nombreux projets de construction de barrages sont en attente de réalisation. La construction des mini centrales, de Touba, Kogbedou Frankonedou, Daboya et Zebela. La construction de la centrale de Keno, le barrage hydroélectrique de Diaraguela, la centrale solaire de Koumaguely. Nous allons renforcer l’énergie hydroélectrique par l’énergie solaire, dont 80 mgw prévus à Linsan. 40 mgw déjà signés avec Solveo, nous sommes en négociation pour 40 autres. Cela permettra de réduire le recours à l’énergie thermique".

A noter que le président Alpha Condé ne s'est pas exprimé sur les élections législatives annoncées pour 2019. Quand à ses intentions pour la présidentielle de 2020, le suspence continue.

