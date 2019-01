Cellou Dalein Diallo rassure: Pourquoi l'UFDG peut gagner en 2020?

Alors que les doutes s’installent sur les intentions du président Alpha Condé de rester au pouvoir en 2020, Cellou Dalein Diallo vient de rassurer ses militants et sympathisants.Selon le chef de file de l’opposition, son parti est désormais aux portes du palais Sékhoutouréyah dès la présidentielle de 2020.

« Si on réussit à sécuriser les suffrages que les guinéens ne manqueront pas en faveur du candidat de l’UFDG, il n’y a aucun doute que l’UFDG pourra accéder au pouvoir. », a confié Cellou Dalein Diallo interrogé par nos confrères d’EvasionTV.

Pourquoi cette assurance de la part de l’ancien premier ministre ? Pour Cellou Dalein Diallo, il y a des signaux qui indiquent un recul du parti d’Alpha Condé et la confiance que les guinéens portent en son parti.

« On a vu les performances du parti lors des élections locales et les contre performances du parti au pouvoir dans ses propres fiefs.La confiance et la crédibilité de l’UFDG ne fait que grandir auprès des citoyens et c’est ce qui nous donne l’assurance quand 2020 le candidat de l’UFDG sera élu président de la République. », a ajouté Cellou Dalein Diallo.

Avant une hypothétique victoire en 2020, l’opposition doit encore gravir une marche dans son bras de fer avec le président Alpha Condé. Dès avril 2019, des élections législatives sont annoncées pour contrôler le parlement. Un report de ce scrutin risque de retarder les échéances de la présidentielle prévue lors du dernier trimestre de 2020.

A suivre…

Africaguinee.com