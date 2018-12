Téléphonie mobile : Orange Guinée procède à la première remise des cadeaux de fin d’année à ses abonnés

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée, a offert des cadeaux à plusieurs de ses abonnés ce samedi 29 décembre 2018. Cette remise fait suite à une tombola qu’Orange a lancée le 17 décembre dernier pour satisfaire ses clients pendant ces fêtes de fin d’année. Au total 1000 lots vont être offerts par la société Orange chaque semaine jusqu’au 27 janvier 2019.

A l’entame de cette remise, la responsable marketing de la société Orange Guinée est revenu sur les sur les détails de cette promo.

« Nous avons procédé aujourd’hui à la 1èreremise de la tombola de fin d’année qui a été lancée par Orange Guinée le 17 décembre dernier. Elle va durer jusqu’au 27 janvier 2019. Chaque semaine nous invitons nos abonnés à recharger au minimum 5 mille GNF par carte de recharge ou E-recharge, mais également via Orange Money, pour tenter de gagner ces lots », a expliqué madame Baldé Adama Traoré avant de revenir sur les composantes des cadeaux.

« Nous avons 1000 lots à offrir chaque semaine. On a encore 1 million cash qu’on va offrir chaque semaine et ce 1 million va être remis au gagnant chaque mois pendant un an. On a un iPhone x avec un forfait que nous allons positionner pour le gagnant chaque mois pendant un an. On une télévision plasma Samsung 55 pouces, avec un abonnement canal qui va lui être offert chaque mois pendant un an. On a aussi 30 tablettes Pixi4 avec un Giga de connexion qu’on va positionner chaque mois pendant un an pour le gagnant et un téléphone Rise 32 avec 500 Mo de connexion internet chaque moi pendant un an », a ajouté la chef des produits marketing d’Orange Guinée.

Ibrahima Aminata Traoré est l’un des heureux gagnants lors de cette première remise. Il explique qu’il avait déjà gagné des cadeaux lors d’une autre promo avec Orange Guinée.

« Je me sens vraiment heureux après avoir reçu ce cadeau. Je suis un client de ce réseau depuis plus de 10 ans et grâce à cette puce aussi j’avais gagné lors d’une autre promo. C’est vraiment une grande joie avec Orange Guinée », a-t-il expliqué.

Abou Sidimé au a gagné une télévision plasma de marque Samsung 55 pouces.

« Je suis trop content aujourd’hui. Cette télé je vais l’envoyer à la maison on va regarder, je précise qu’on ne va pas la revendre ou donner à quelqu’un d’autre », a affirmé ce gagnant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023