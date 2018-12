Polygamie en Guinée: Et si Alpha Condé créait la surprise?

Les femmes qui représentent 51% de la population guinéenne ont-elles perdu la bataille dans leur opposition face à la polygamie en Guinée ? Après l’adoption d’un nouveau code civil qui autorise la polygamie par les députés, un maigre espoir demeure pour ceux ou celles qui s’opposent à ce texte.

Selon les lois guinéennes, c’est le président Alpha Condé qui doit promulguer le texte après son adoption au parlement.

Récemment lors d’une rencontre avec des chefs réligieux à Conakry, Alpha Condé avait clairement indiqué son opposition à l’autorisation de la polygamie dans le code civil guinéen.

Le chef de l’Etat qui soupçonne e beaucoup de députés d’être polygames, se dit favorable au maintien du code civil qui date de 1960 qui instaure un régime monogame dans le pays.

Malgré l’influence grandissante de la réligion musulmane et les us et coutumes dans le pays, la question de la polygamie divise profondément la société guinéenne. Ses ardents défenseurs évoquent le respect de la réligion et les réalités sociologiques pour soutenir la polygamie. Quand à ses détracteurs, ils évoquent un système archaique et injuste qui profitent aux hommes au détriment des femmes et des enfants.

Quand au président Alpha Condé, il s’est toujours prononcé en faveur des femmes dont il avait dédié ses mandats pour sortir de la pauvreté. Va-t-il défier une nouvelle fois les députés et les chefs réligieux majoritairement favorables à al polygamie pour séduire l’électorat des femmes ? Rien est à exclure…

A suivre…

Africaguinee.com