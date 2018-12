2019 arrive: Nos voeux pour nos lecteurs et partenaires...

Chers amis lecteurs, chers partenaires nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.

Vous avez été des millions à nous suivre régulièrement au cours de l’année 2018. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance.

Tout au cours de l’année écoulée, notre équipe était sur tous les fronts pour mieux vous servir. Nous allons continuer ce noble combat, celui de vous servir des informations équilibrées, objectives et proches de vos besoins.

A tous nos partenaires qui nous ont fait confiance en 2018, nous vous remercions. Nous continuerons à nous battre pour mieux répondre à vos attentes. L’année prochaine, vous pouvez compter sur une audience encore plus large,, diversifiée et fidèle sur notre site.

2019 s’annonce avec beaucoup de grands rendez-vous notamment les élections législatives avec son lot d'incertitudes. Le respect et la tolérance sont les ingrédients indispensables pour bâtir notre cher pays que nous aimons tous, la Guinée! Au-delà de nos croyances, de nos convictions politiques, de nos appartenances ethniques, nous avons une maison commune, la Guinée. A tous, nous vous invitons à plus de tolérance et de respect dans la diversité des idées et des opinions .

A tous, nous vous promettons de belles aventures sur nos colonnes avec des informations plus proches, et adaptées à vos besoins.

A tous et à toutes, bonne année 2019. Et que l’année nouvelle nous apporte plus de bonheur, de santé, et de réussite dans vos projets.

Bonne année !

La rédaction d’Africaguinee.com