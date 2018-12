Pour ou contre la polygamie en Guinée: les députés ont tranché...

S'agit-il d'un progrès ou un recul par rapport aux autres pays? Contre toute attente, les députés guinéens ont discuté samedi sur un nouveau code civil. Au coeur des débats, l'épineuse question de la ....polygamie en Guinée.

Au nom de la protection des us et coutumes et la liberté de croyance, les élus guinéens ont adopté ce code civil qui autorise désormais les hommes à se marier avec quatre femmes au maximum!

Désormais les hommes auront le choix entre le régime de la monogamie ou la polygamie selon ce nouveau texte juridique.

Plusieurs femmes députées ont dénoncé ce nouveau code avant de s'abstenir lors du vote au parlement.

Pays à majorité musulmane, la Guinée est très influencée par la pratique de la ploygamie. Les supporters évoquent la réligion, les us et coutumes pour justifier sa pratique. Quand aux détracteurs de la polygamie, ils évoquent les injustices dans les ménages où les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette pratique.

