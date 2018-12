Mariama Tata : « Nous ne sommes pas prêtes à cautionner la torture continue de la femme... »

CONAKRY- Le débat sur la polygamie continue en Guinée au lendemain de l’adoption d’une loi autorisant désormais cette pratique. Malgré le vote de cette loi, certains élus promettent de tout mettre en œuvre pour empêcher sa promulgation, donc son application.

Mariama Tata Bah, députée élue sous la bannière de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée n’a pas caché sa déception après l’adoption de la loi qui autorise désormais la pratique de la polygamie.

« Nous ne sommes pas prêtes à cautionner la torture continue de la femme guinéenne. Nous refusons cela et nous nous battrons jusqu’au dernier souffle pour que cette loi ne soit pas appliquée », a promis Mariama Tata Bah.

Le vote de cette loi a divisé même au sein de l’Assemblée Nationale. Certains députés qui n’étaient pas pour l’adoption de la loi autorisant la polygamie ont préféré s’abstenir.

« Nous les femmes députées, on avait décidé de ne pas voté. Certaines parmi nous avaient dit de voter non, d’autres ont décidé de s’abstenir. Celles qui étaient pour l’abstention étaient plus nombreuses. Toutes les femmes, que ce soit de la mouvance ou de l’opposition, s’étaient abstenues. Nous n’avons pas voté. Les députées du groupe des libéraux démocrates s’étaient abstenues à leur tour mais comme toujours les députés de la majorité ont voté pour l’adoption de la loi. C’est ce qui a fait passer la loi ; Comme ils ont la majorité au niveau de l’Assemblée, toute loi ordinaire est votée par ces gens et ça passe même si ce n’est pas le choix de tous les députés au niveau de l’hémicycle », fustige-t-elle.

En Guinée, plus de 51% de la population sont constitués de femmes. Malgré les engagements du Président de la République de soutenir les femmes, la plupart d’entre elles vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce que regrette la députée Mariama Tata Diallo.

« Depuis que la Guinée a accédé à l’indépendance, jamais au niveau de notre assemblée, il n’y avait eu un forum parlementaire des femmes. La Guinée a été le 82ème pays à avoir un forum parlementaire des femmes au sein de son assemblée. A travers ce forum nous avons sillonné beaucoup de pays (…). Nous voulons plus que cela continue, nous voulons être à l’image des autres pays qui nous entourent, et d’ailleurs des autres pays du monde. Voyez à travers nos coutumes, nos mœurs et nos religions combien de fois la femme est minimisée. Nous n’avons aucune décision à prendre. Nous ne voulons plus ça », regrette-t-elle tout en dénonçant le rejet de la proposition de loi portant sur la parité entre l’homme et la femme.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 31 11 14