Guinée : Cellou et ses alliés en quête de nouvelles stratégies ?

CONAKRY- L’opposition est-elle en panne de « stratégies » face au pouvoir d’Alpha Condé devenu de plus en plus réfractaire et répressif ? Déjà sur plusieurs fronts de contestations, Cellou et ses alliés ont décidé de marquer une "pause" pour réfléchir à de "nouvelles stratégies". Les opposants envisagent une retraite dans les prochains jours, a-t-on appris.

Alors qu’ils manifestaient jusque-là contre la « suspension partielle de la Constitution, la violation des accords, et la militarisation de l’axe », Cellou Dalein Diallo et ses pairs font face à une nouvelle donne qui les oblige à ralentir leur turbot. Le cas Matoto, le cas des législatives qui connaitra vraisemblablement un glissement, et l’usage excessif de la force dans le maintien d’ordre.

« Il y a une conjonction d’évènements qui fait qu’il est nécessaire aujourd’hui de faire le point. Et redéfinir sa propre stratégie parce qu’il y a trop de problèmes que le Gouvernement crée en même temps face à l’opposition », a confié à Africaguinee.com un opposant.

Lors de sa dernière manifestation, l’opposition a dénoncé l’usage de gaz périmé contre les manifestants. Une thèse aussitôt démentie par la police qui jure qu’elle a toujours utilisé des armes conventionnelles dans le rétablissement et le maintien d’ordre. Mais les opposants n’y croient pas du tout. Ils demandent une expertise internationale auprès d’un laboratoire.

« Nous avons remarqué qu’il y avait une volonté de créer des dommages énormes sur les militants de l’opposition. Nous avons instruit des demandes d’analyses sur les gaz qui ont été utilisés. Nous sommes adressés à des laboratoires, on attend les résultats », a expliqué la même source.

A suivre...

Africaguinee.com