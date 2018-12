Ministère de la Jeunesse : La caravane des volontaires sensibilise à Kankan…

KANKAN- Une équipe de cadres du ministère de la jeunesse et de l'emploi accompagnée par une cinquantaine de jeunes volontaires ont conféré avec les citoyens de Kankan les 27 et 28 décembre 2018 dans le Nabaya. L'Objectif est de promouvoir la culture de la paix et de la cohésion sociale dans les collectivités locales.

La caravane nationale citoyenne a déjà sillonné plusieurs villes du pays qui ont adhéré à l’idéal défendu par cette équipe. L’initiative vient du ministère de la Jeunesse dirigé par Mouctar Diallo. Cheick Keïta inspecteur au ministère de la jeunesse a précisé que leur tournée vise à renforcer le tissu social, promouvoir la culture de la paix dans les collectivités, dans les districts et même dans les familles.

Pour lui, les jeunes constituent 77% de la population guinéenne. C’est pourquoi explique-t-il, cette couche a été choisie pour porter ce message. « Le fait que les jeunes constituent 77% de la population guinéenne, c’est pourquoi le gouvernement a estimé que ce sont les jeunes qui doivent aller vers les jeunes pour procéder à cette sensibilisation. On a estimé que le volontariat est un exemple permettant d'atteindre toutes les cibles pour conscientiser les uns et les autres par rapport à la paix, la tolérance et la cohésion sociale », a dit Cheïch Keïta, précisant que cette initiative est du ministère de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes à travers l'Agence Nationale du Volontariat des Jeunes.

A Kankan, c'est le conseiller à la gouvernance du Gouverneur de Kankan qui a procédé à l'ouverture de la rencontre. Dans son intervention, Sékou KEBE a invité les jeunes de suivre attentivement les messages de paix portés par ces volontaires. Ce, afin qu’ils soient des ambassadeurs auprès des leurs camarades.

Sur place, les émissaires du ministère de la jeunesse ont animé une conférence-débat sur la citoyenneté, l'esprit du volontariat et l'Environnement. Les participants ont salué l’initiative. Certains se sont engagés à sensibiliser leurs frères et sœurs sur la paix.

C'est le cas de Laye Touré juriste de formation, représentant de l'Association des jeunes Unies pour l'Avenir. "En ma qualité de spécialiste du droit, à partir d'aujourd'hui, je sais qui est citoyen et qui ne l'est pas .Tous les guinéens ont le statut de citoyen mais ils n’ont pas la qualité du citoyen. Celui qui a la qualité de citoyen est celui qui respecte les symboles de la nation, qui s'acquitte de ses devoirs et des ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Je serais désormais un agent de sensibilisation envers les autres jeunes", a promis Laye Touré.

Bon nombre des jeunes rencontrés sur place ont salué l'initiative en promettant de se battre pour un large partage de cette culture de paix gage de tout développement. A rappeler que c'est à travers l'hymne Nationale de Guinée que cette rencontre a démarré ce vendredi tandis qu’un un match de gala citoyen à été livré entre les jeunes de Kankan la veille.

Depuis Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinée.com