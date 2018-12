Insalubrité: Comment Alpha Condé peut venir à bout des ordures à Conakry?

Sous le soleil brumeux de conakry, Alpha Condé a visité ce samedi le marché enta pour participer à sa manière, à la journée d'assainissement de la ville de Conakry. Entouré de plusieurs ministres et Diallo Sadakaadji, Alpha Condé n'a pas pourtant pas réussi nettoyer la capitale guinéenne. Difficile de croire, mais les journées d'assainissement, malgré les efforts déployées illustrent l'échec du gouvernement pour offrir un air respirable aux habitants de conakry.Comment venir à bout de nos ordures à Conakry?Voici une piste...

Soulager les menages

Au lieu de donner des leçons stériles aux populations sur l'importance de l'hygiène, il est plûtot judicieux de leur offrir des solutions pour collecter les ordures dans les ménages. Contrairement aux méthodes utilisées dans plusieurs villes du monde, conakry ne dispose d'aucun réseau de collecte des ordures auprès des ménages. Livrés à eux mêmes, les guinéens se débrouillent comme ils peuvent pour se débarasser de leurs encombrants colis sur la place publique. Une solution c'est peut être de créer un réseau de collecte dans chaque secteur de la capitale pour soulager les populations. Des sacs en plastiques imperméables pourraient être vendus ou distribués aux ménages pour faciliter cette collecte.

Impliquer les responsables locaux

Chaque quartier, chaque secteur doit pouvoir collecter de manière autonome ses déchets. Les chefs de quartiers et secteurs doivent coopérer avec les populations pour désigner des points de collecte des ordures dans des bennes fermées. Chaque menage pourrait ainsi payer à la fois le prix du sac de collecte des ordures et une taxe forfataire auprès des élus locaux pour assurer le transport des déchets.

Des moyens

Le gouvernement peut s'il le souhaite, lancer un appel d'offres à des compagnies spécialisées dans la gestion des déchets. L'implication des sociétés privées aura pour avantage une gestion plus décentralisée des déchets. L'autre alternative, c'est d'engager les moyens de l'Etat pour assurer la collecte, le transport et la gestion des déchets hors de la ville.

Créer une chaîne vertueuse

L'Etat guinéen peut tirer de gros profits dans la gestion des déchets grâce à une chaîne vertueuse qui consiste à:

Trier les déchets par les ménages (séparer les déchets plastiques, les papiers, les déchets organiques....)

Collecter les déchets dans des points de la capitale

Transporter les déchets hors de la ville

Créer des usines de récyclages des déchets

Produire de l'énergie grâce aux déchets

Avec une bonne volonté, des moyens à disposition, rien n'est impossible. Car ces journées sporadiques d'assainissement de la capitale où on voit des ministres faire le zèle, ne suffiront pas à traiter le problème en profondeur. A ce jour, le seul mérite de ces journées d'assainissement, c'est la sensibilisation des populations de Conakry. Après chaque assainisement, les ordures refont surface à cause du manque d'une chaîne de collecte, de transport et de traitement des déchets. A défaut de se limiter à une simple opération de communication pour séduire les habitants de Conakry, des mesures plus durables sont souhaitables. A côté des conséquences dramatiques sur la santé et l'hygiène publique, c'est l'image de conakry et des guinéens qui se retrouve fortement écornée auprès des visiteurs de la ville.

A suivre...

Africaguinee.com