Fria : RUSAL offre des forages à trois localités de la commune urbaine

La direction générale RUSAL FRIGUIA vient de faire un don de forages aux villages d’Adama Soriyah (Quartier de Tabossy II), de Fökibö (District de Kondékhouré) et de Kankan-village (District de Kounsikhimbely), tous relevant de la commune urbaine de Fria. La cérémonie de remise officielle de cet important don de la société minière à ces localités relevant de sa zone d’exploitation a eu lieu ce jeudi, 27 décembre 2018. C’était en présence des responsables de RUSAL FRIGUIA, des autorités communales et préfectorales de Fria et des bénéficiaires eux-mêmes, a constaté Guineematin.com, à travers son envoyé spécial.

Dans son discours de circonstance, monsieur Kanafotski Yurii, directeur général de RUSAL FRIGUIA, a dit que l’eau a une importance capitale dans la vie d’un être humain. Et d’après les statistiques fournies par l’OMS, trois quarts des maladies infectieuses dans le monde sont transmises à l’homme à travers l’eau de mauvaise qualité, et chaque année ces maladies emportent plus de 25 millions d’hommes sur la planète.

C’est donc conscient de ce fléau et dans le souci de mettre un terme à ce problème, renchérit Kanafotski Yurii, que RUSAL FRIGUIA a pris l’initiative de faire des dons de forages à ces trois localités. « Cet événement heureux n’est devenu aujourd’hui possible que grâce au démarrage de l’usine Friguia cet été. Une source de la stabilité et de la prospérité des habitants de Fria et de toute la région. Cet événement est un résultat du travail colossal fait par la compagnie RUSAL depuis deux années. L’usine Friguia, pratiquement chaque unité de l’équipement était déconstruite puis entretenue et assemblée à nouveau. Plus de 25% des équipements étaient achetés et remplacés. Il y a quelques 1200 spécialistes guinéens et 60 spécialistes russes qui ont travaillé à la réhabilitation de l’usine. Le budget de réhabilitation et du démarrage de Friguia était plus de 123 millions de dollars. Dans le cadre du projet de redémarrage de l’usine, nous avons réhabilité 616 unités des équipements industriels, acheté 75 nouveaux engins, terminé le nettoyage mécanisé et l’entretien de 144 km du chemin de fer, restauré 2 gares et 6 voies d’évitement. Je cite tous ces chiffres pour que vous puissiez estimer l’ampleur et le coût du travail que RUSAL a fait dans le cadre du projet de réhabilitation du projet de réhabilitation de Friguia », a rappelé le Directeur général de RUSAL FRIGUIA.

Sur le terrain, ces forages offerts par RUSAL FRIGUIA sont accueillis avec une grande joie non seulement par les populations bénéficiaires, mais aussi par les autorités de Fria. Le maire de la ville, Elhadj Lansana Boffa Camara, a remercié la société russe pour ce geste qui s’inscrit, selon lui, dans l’esprit du contenu local vivement recommandé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. « Ces différents forages vont permettre à nos concitoyens d’avoir accès à l’eau potable. Ils apprécient hautement ce geste de RUSAL et remercient vivement la société. La plénitude de satisfaction ne saurait cependant les empêcher de solliciter d’autres réalisations d’intérêt communautaire en apportant de l’aide à ceux qui en ont réellement besoin. A la généreuse donatrice, nous exprimons notre profonde gratitude », a dit le maire de Fria, invitant les bénéficiaires directs à en faire bon usage.

Egalement contente de ce geste de la société RUSAL FRIGUIA, Hadja Gnalen Condé, préfet de Fria, a rendu hommage au président de la République qui, rappelle-t-elle, a permis de mettre en place un code minier qui prend en compte la politique du contenu local. « Son Excellence monsieur le président de la République, soucieux de l’amélioration des conditions de vie de ses populations, a procédé à la révision du code minier guinéen pour le renforcement du partenariat gagnant-gagnant et à la conception d’une politique de contenu local qui est un outil privilégié pour prendre en considération l’avenir des populations des zones minières de la Guinée.

Après près de 60 ans d’existence de l’usine, cette politique visionnaire du Chef de l’Etat se matérialise aujourd’hui par la remise de forages d’eau potable offerts par la société RUSAL FRIGUIA aux populations riveraines. C’est donc le moment et le lieu opportun, au nom des populations de Fria en général et des bénéficiaires en particulier, de remercier très sincèrement la société RUSAL FRIGUIA pour ce don inestimable dans la mesure où l’homme ne peut vivre sans l’eau. Car l’eau c’est la vie », a-t-elle déclaré à l’occasion de la cérémonie de remise de ces forages.

Désormais, plus de soucis donc pour les habitants d’Adama Soriyah, Fökibö et Kankan-village pour se procurer d’eau potable.