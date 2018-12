GAC annonce une grande campagne de collecte de CV pour ses opérations...

Guinea Alumina Corporation (GAC) filiale d’EGA, qui développe une mine de bauxite dans la région de Boké et qui est l’un des plus importants investissements réalisés en Guinée au cours des 40 dernières années a le plaisir d’annoncer une grande campagne de collecte de CV, pour ses opérations de Kamsar et Tinguilinta, dans les domaines suivants :

Opérations – logistiques portuaires

Maintenance portuaire (équipements fixes et mobiles)

Opérations – operateur équipements portuaires

Opérations ferroviaires – mines

Opérations minières

Logistiques et transport

Maintenance – engins lourds et véhicules légers

Operations - IT

Si vous avez des qualifications dans ces domaines avec un minimum de cinq (5) années d’expérience, envoyez-nous votre cv + votre lettre de motivation uniquement à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae au plus tard le 10 janvier 2019 à 17h00.

Aucun dossier ne sera reçu physiquement, tout dépôt de candidature devra se faire uniquement via l’adresse courriel ci-dessus.

Le message devra comporter en objet le domaine d’application suivant la liste ci-dessus.

NB : les CV collectés seront conservés dans les archives de GAC pendant une période de trois mois et seuls les candidats présélectionnés seront contactés.