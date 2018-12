Damaro Camara : "Pourquoi il faut reprendre l’élection du maire à Matoto..."

CONAKRY-Pourquoi l’élection du maire de Matoto doit-elle être reprise ? Le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel Amadou Damaro Camara vient de donner les raisons.

« Ce sont les 45 conseillers qui doivent encore se retrouver pour designer le maire. Et si vraiment une partie avait gagné, que les mêmes conseillers se remettent dans des conditions de sécurité beaucoup plus assurées, qu’ils reprennent les élections et qu’ils désignent celui qu’ils avaient désigné précédemment. C’est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi on en fait tant de problème. J’ai gagné aujourd’hui c’est vrai, mais si c’est les mêmes qui reprennent demain je ne vais pas gagner je ne vois pas le doute », a indiqué l’honorable Damaro, interrogé par Africaguinee.com.

Si l’opposition conteste la décision du ministre Bouréma Condé annulant l’élection du maire de Matoto, le Chef de file de la majorité présidentiel pense que c’est plutôt la bonne décision. Il faut reprendre ces élections sans violence, préconise-t-il.

« Je crois que le ministre de l’administration du territoire a pris la bonne décision en disant : écoutez, venez reprendre les élections et celui qui gagne aura gagné. Mais il a bien ajouté dans les meilleures conditions de sécurité. Celui qui fait la violence il y a l’Etat pour sévir », a-t-il averti.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114