La ville de Kindia accueille la caravane Nationale de la citoyenneté…

KINDIA-Après Boké, la caravane nationale de la Citoyenneté a été accueillie ce lundi 24 décembre dans la ville de Kindia. Initiée par le Ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à travers l'agence Nationale du volontariat, cette caravane va se rendre dans les huit (8) régions administratives de la Guinée. L'étape de Kindia s'est tenue ce 24 Décembre 2018 après la région de Boké dans la salle du Centre d'écoute de conseil et d'orientation des jeunes (CECOJE).

La démarche vise à promouvoir la culture de la paix, la citoyenneté, l'unité nationale, la cohésion sociale, l'environnement durable et l'esprit du volontariat pour le développement. La rencontre a été présidée par Dr. Amadou Ditin Diallo chef de cabinet du Gouvernorat de Kindia a exprimé sa gratitude au nom du gouvernement à l'endroit des jeunes pour leur engagement à accompagner l'État dans cette mission noble qui est la promotion de la paix.

M. Cheick Sanoussi Keita inspecteur jeunesse et Sport, animateur, modérateur et facilitateur de cette rencontre a expliqué que cette caravane a été organisée en faveur des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes surtout dans sont volet volontariat.

« La première étape a commencé par Boké. Etant donné que la Guinée se trouve à un moment critique de son histoire il conviendrait donc d'associer les jeunes qui constituent la couche la plus vulnérable et sensible mais surtout la plus active pour cette cohésion sociale. Pour pérenniser l'action, les jeunes caravaniers vont restituer auprès de leurs mandants les enseignements reçus. Parce-que les thèmes fondamentaux qui ont été déroulés s'articulent fondamentalement sur la cohésion sociale, l'unité nationale, le vivre ensemble dans les collectivités, le respect des symboles de la République, le respect de l'environnement pour un développement durable mais aussi l'esprit de volontariat », a indiqué M.Keita. La caravane nationale citoyenne est attendue dans la ville de Mamou.

Depuis Kindia, Mamadou Moussa Barry

Correspondant régional d’Africaguinee.com

Tel : (00224) 625 250 069