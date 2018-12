Alpha Condé lance les travaux de construction de la route Coyah-Farmoriah…

FORECARIAH-Le Président Alpha Condé qui était en compagnie de son Ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité, a lancé ce lundi 24 décembre 2018 les travaux de reconstruction de la route Coyah-Farmoriah d’une distance de 75 km.

Les activités seront exécutées par les entreprises HENAN-CHINE et CGC avec un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Budget National de Développement à hauteur 78 millions d’euros. La durée des travaux est de 24 mois.

Pour le Ministre guinéen des Travaux Publics, le bitumage de cette route va contribuer au développement de cette zone.

« On a lancé aujourd’hui avec le Chef de l’Etat ce projet qui consiste à faire la réhabilitation de 75 kilomètres de route qui va de Coyah-Formoriah pour rejoindre Pamélap. C’est un financement de la Banque Africaine de Développement et de l’Union Européenne qui nous a aussi accompagnés avec un don de 30 millions d’euros. Le projet coûtera environ 78 millions d’euros et nous estimons que d’ici 20 mois le projet sera complètement rendu », a expliqué Moustapha Naité avant d’apporter des détails sur le montant apporté par le Budget National de Développement.

Selon lui, le budget national prend en compte les déguerpissements les indemnités. Un montant d’environ 20 milliards de francs guinéen est prévu à cet effet.

Pour la bonne exécution de ces projets en Guinée, le représentant de la Banque Africaine de Développement a fait des propositions au Gouvernement guinéen.

« La mise en place d’une unité de gestion efficace de ces projets dont la performance des membres sera régulièrement évaluée pour l’atteinte des objectifs d’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes ; La durabilité des investissements dans le domaine des transports, une application pleine et d’effective de la redevance d’entretien routier permettra de s’inscrire dans la dynamique d’entretien continu du patrimoine routier de la Guinée, le respect du processus d’indemnisation des populations affectées par les projets conformément aux plans de réinstallation convenu entre la Banque et le Gouvernement », a proposé Léandre Bassolé.

Dans son discours, le Président de la République, Pr Alpha Condé a remercié les partenaires (BAD-UE) qui ont accepté d’accompagner la Guinée pour la réhabilitation de cette route. Le Chef de l’Etat a invité les populations locales à s’intéresser à l’agriculture et d’avoir foi en l’avenir de leur pays.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com