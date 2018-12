Kalémodou Yansané : « lors de la présidentielle de 2010… »

CONAKRY- Kalémodu Yansané dont l’élection au poste de maire de Matoto a été annulée par le Gouvernement promet de durcir le ton ! Ce lundi 24 décembre 2018, il a averti qu’il est hors de question de faire un quelconque compromis sur sa victoire.

‘’ En 2010, lors de la présidentielle, ils ont triché notre victoire mais au nom de la paix nous avons accepté des compromis. C’était pareil pour 2015 avec leur ‘’Coup KO’’, cette fois-ci c’est n’est pas possible. Nous avons passé plus d’une semaine, le maire n’a pas été installé (…), les populations de Matoto qui vivent dans la saleté et la fumée sont pressées de voir leur maire installé dans ses fonctions. C’est pourquoi aujourd’hui, elle a demandé que leur maire que je suis soit désormais installé. Donc nous sommes entièrement d’accord avec la population puisque c’est elle qui a d’abord voté en Février. Cette brave population n’acceptera pas alors que son vote soit détourné", a déclaré M. Yansané.

Et d'ajouter: "Nous sommes des légalistes et on ne veut pas violer la loi. Mais si le gouvernement veut que la loi soit violée, elle le sera. Nous n’avons pas voulu enfreindre aux règles mais chaque chose a ses limites, l’opinion doit être prise à témoin et on ne peut pas continuer comme ça. Le vote des exécutifs communaux s’est passé dans de bonnes conditions et nous ne voulons pas que cela soient altérées par quiconque’’ a lancé aujourd’hui le député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

