Guinée : Le ministre Taran Diallo dresse le bilan de la SENACIP…

DUBREKA- La préfecture de Dubreka a abrité ce dimanche 23 décembre la clôture de la semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP). Une occasion pour le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, de dresser un bilan des activités réalisées au cours de la semaine. Selon Mamadou Taran Diallo la troisième édition de la SENACIP a été globalement positive.

« Je voudrais à cette solennelle occasion renouveler mes sincères remerciements à son excellence le président Alpha Condé pour son soutien constant à la tenue régulière de la semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix traduisant ainsi et toujours l'importance qu'il accorde à cette problématique dans le développement de la Guinée. Pendant ces 7 jours, d'intenses activités de sensibilisation et de mobilisation sociale se sont déroulées à Conakry et dans toutes les préfectures de la République de Guinée. A savoir entre autres: des conférences débats dans les institutions d'enseignement, des émissions radios, des tables rondes, des immersions dans les marchés, bars cafés, restaurants, débarcadères (…) », a cité le ministre Taran Diallo, saluant la mobilisation sociale autour de l’évènement.

La 3ème édition de la SENACIP s'achève aujourd'hui mais pour la pérennisation des comportements, les actes citoyens doivent se mener au quotidien, a indiqué le ministre de l’unité nationale. Le département tirera toutes les leçons de cette édition pour qualifier les prochaines éditions, a promis le ministre Mamadou Taran Diallo au siège de la préfecture de Dubreka.

Pour sa part, le Préfet de Dubreka, Younoussa Sylla a salué cette initiative du gouvernement qui, selon lui, va dans le sens de l'instauration d'un climat apaisé en Guinée.

« Le choix du thème de la SENACIP nous rappelle qu’on vivait en communauté. La préfecture de Dubreka se réjouit de l'organisation de la SENACIP. La nécessité d'unité nationale dans la diversité, l'obligation de quiétude et de paix en vue d'un vivre ensemble pacifique et solidaire est indispensable à tout développement », a indiqué Younoussa Sylla.

