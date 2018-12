Gouvernance d’Alpha Condé : "c’est un vrai désastre…", dixit Sidya Touré

CONAKRY- Sidya Touré n’est pas tendre avec Alpha Condé depuis sa démission poste de Haut Représentant du Chef de l’Etat.

Pour le leader de l’UFR, le Gouvernance de l’actuel président a été un véritable « désastre » surtout de la période allant de 2010 à 2015. Sidya Touré confie qu’il a voulu aider la Guinée en acceptant d’être nommé par Alpha Condé mais ça n’a pas fonctionné comme il le souhaitait. « J’ai souhaité aider mon pays, ça n’a pas fonctionné et j’ai tiré les conséquences », déplore l’ancien premier ministre.

« L’objectif de tout homme politique est de faire en sorte qu’on puisse obtenir quelques résultats pour améliorer les conditions de vie de nos populations. De 2010 à 2015, je me suis aperçu que la gouvernance a été un désastre (…) Quand on a discuté de tout cela, il y a eu cette idée de conseil parce que cela me donnait une certaine liberté. Mais est-ce que Alpha Condé se prête à ce genre de chose ? Je ne sais même pas si Alpha Condé se prête à quoique ce soit », martèle M. Touré.

Le leader de l’union des forces républicaine dit ne pas être comptable du bilan de la Gouvernance d’Alpha Condé malgré sa présence à ses côtés pendant trois années. Il accuse d’ailleurs le pouvoir Condé d’être responsable de l’instabilité chronique dans le pays.

