Conakry : Total Guinée lance une nouvelle gamme de produits…

CONAKRY-C ‘est une bonne nouvelle pour les usagers de la moto en Guinée ! La société Total-Guinée a présenté ce jeudi 20 décembre 2018 l’huile de moteur « Total Hi-Perf ».

Cette gamme d’huile permet de protéger les moteurs des engins de deux roues et trois roues, en les rendant plus propres et plus performants.

Dans une ambiance festive, le géant des hydrocarbures Total-Guinée en partenariat avec l’entreprise d’importation et de distribution de motos, EDACOM, a lancé le lubrifiant Total Hi-Perf ce jeudi 20 décembre 2018.

Selon Cheik Omar Diallo, le Directeur Général de Total-Guinée « le lancement de ce produit destiné aux motocyclistes répond au souci de son entreprise d’être au plus près des clients et dans la satisfaction continue de ces derniers. Ce qui crée la valeur ajoutée de notre entité c’est de comprendre les besoins de nos clients et y répondre efficacement. Nous sommes dans un monde où il faut adapter l’offre aux besoins du consommateur. On sort finalement du cycle où l’offre existait et c’était au consommateur de s’adapter. Nous sommes désormais dans un processus où le consommateur existe et c’est à l’offre de s’adapter. Donc c’est dans ce cadre-là que nous lançons un produit, puisqu’en fait, c’est la première fois dans notre évolution que nous ramenons un produit spécialement adapté aux motocyclistes. Nous lançons Total Hi-Perf qui est une réponse à une attente d’une catégorie de nos consommateurs » a conclu le Directeur Général de Total Guinée.

Pour sa part, Monsieur Dansoko, le Directeur Général d’EDACOM, partenaire de Total dans ce lancement, a indiqué, que « une bonne partie des lubrifiants qui existent sur le marché guinéen sont de mauvaise qualité. Il arrive le plus souvent que certains proposent aux usagers des motocyclettes des lubrifiants conçus pour des zones désertiques ou de très basses températures, ce qui ne va pas avec le climat guinéen. Ce qui selon lui favorise l’usure rapide des pièces, écourtant ainsi la vie des motos

La venue sur le marché guinéen du lubrifiant TOTAL Hi-Perf, conçu, analysé et adapté aux engins et au climat guinéen est une aubaine et une très grande chance pour tous les utilisateurs de deux roues, de tricycles et des engins légers. Avec l’utilisation de ce lubrifiant, cela nous permettra à nous distributeurs d’avoir moins de plaintes de la part de nos clients. Désormais en tant que distributeurs d’engins je dirais à mes clients d’utiliser ce lubrifiant HI-PERF pour leur permettre de faire des économies. Vive le partenariat TOTAL-EDACOM’’ a lancé le Directeur Général de EDACOM.

Monsieur Soumahoro Kalil, représentant des conducteurs de taxi-motos à cette cérémonie de lancement s’est félicité de la venue de ce lubrifiant « Total Hi-Perf »sur le marché national. Pour lui, cela va permettre à leurs engins d’avoir une durabilité considérable.

‘’Parmi les problèmes que nous rencontrons en tant que conducteur de moto-taxi, figurent le problème de lubrifiant. Si Total Guinée a jugé nécessaire de penser à nous en lançant ce lubrifiant, c’est vraiment une bonne chose et nous les remercions. Désormais, nous dirons à tous les usagers de moto d’utiliser HI-PERF qui est de très bonne qualité’’, s’est réjoui le représentant des taxi-motards.

Le lubrifiant Hi-Perf est disponible sur toutes les stations-service de Total Guinée et sur les point de vente de la société EDACOM.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél.: (+224) 655 31 11 13