Boké : La caravane nationale de la citoyenneté sensibilise les populations…

BOKE-Arrivée à Boké le samedi 22 décembre 2018, la caravane nationale de la citoyenneté conduite par le ministère de la jeunesse a conféré avec les populations du Kakandé.



Dirigée par le secrétaire général de la commune urbaine de Boké, cette caravane nationale été reçue ce dimanche par les autorités locales. Au nombre de 50 jeunes volontaires, les caravaniers ont véhiculé des messages de paix et de cohésion sociale.

Ces volontaires vont sillonner les 8 régions administratives du pays pour contribuer à leur manière à la promotion de la paix et du renforcement du tissu social. Durant leur tournée, ils vont également sensibiliser sur le respect des biens publics et privés l'unité nationale et de l'environnement.

Prenant la parole devant l'assistance, le Secrétaire Général de la commune de Boké Elhadj Nouhan Kaba a d'abord souhaité la bienvenue aux caravaniers avant d’exprimer sa satisfaction sur choix de Boké pour le départ de cette caravane de la paix et de l'unité nationale.

Pour Mamadou Kouyaté, chef du département mobilisation, formation et déploiement à l'agence nationale du volontariat jeunesse, l’objectif de cette caravane de la citoyenneté et de la paix est de prôner et d’inculquer un nouvel esprit de civisme dans les différentes communautés guinéennes afin de bannir le régionalisme et l’ethnocentrisme dans le pays.

Selon Mariama Diallo jeune fille leader venue de Faranah, la vie politique est venue diviser les citoyens guinéens. C’est pour renverser cette tendance que la caravane nationale a décidé de se rendre dans les capitales régionales du pays pour véhiculer son message pour un changement de comportement.

Depuis Boké, FODE OUMAR Camara

Pour Africaguinee.com