Avis d’appel d’offres pour le nettoyage et l’entretien des locaux professionnels, d’habitation et des espaces verts de la BCRG

Projet : Nettoyage et entretien des locaux professionnels, d’habitation et des espaces verts de la BCRG

AAO/N°004/BCRG/DL/2018

Autorité contractante : Banque centrale de la République de Guinée (BCRG)

Source de financement : Budget de la Banque centrale de la République de Guinée

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018 ainsi que de l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie de son personnel, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), institution publique dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion, sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles pour le nettoyage et l’entretien de ses locaux professionnels et d’habitation ainsi que de ses espaces verts.

Les prestations prévues dans le cadre de l’exécution du présent marché comprennent cinq (05) lots.

Les prestations débutent à compter de la date de notification de l’ordre de service et/ou de la signature du contrat. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert (AOO), selon les règles et procédures de la Banque centrale régissant les marchés de services.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de la Logistique de la Banque centrale de la République de Guinée sise à Kaloum, 6 Av, Bd du Commerce BP. 692, Conakry.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres rédigé en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de 1.000.000 GNG (Un million de francs guinéens). La méthode de paiement sera par chèque barré émis à l’ordre de la BCRG.

Les offres devront être présentées en quatre (4) exemplaires, dont un original et trois (3) copies, le tout dans une enveloppe anonyme et déposées au Secrétariat de la Direction de la Logistique (BCRG, 2èmeétage, Porte 236) au plus tard le 14 janvier avant 16 heures, date limite de dépôt des offres.

Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres. Les offres seront ouvertes en séance publique le 15 janvier 2019par une Commission de la Banque Centrale mandatée à cet effet. Les candidats devront strictement se conformer aux règlements d’appel d’offres joints au dossier sous peine de voir leur offre purement et simplement rejetée.

La Banque Centrale