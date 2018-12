SENACIP : Zoom sur les forums citoyens qui sensibilisent sur l’insalubrité…

CONAKRY- La caravane du ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale continue de dérouler les activités inscrites dans le cadre de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP). La journée de ce samedi 22 décembre était axée sur des forums citoyens. Ils visent à expliquer aux responsables locaux les effets néfastes de l’insalubrité dans les quartiers.

Conduite par le Chef de Cabinet du ministère de l'unité nationale et de la Citoyenneté, la caravane a sillonné certaines communes de la capitale pour véhiculer des messages sur l’insalubrité publique.

« Cette semaine à une particularité par rapport aux deux premières éditions. La SENACIP nous l’avons conçu avec l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby. C'est le lieu d'ailleurs au nom des cadres du département de lui rendre hommage. Il a commencé avec le néant. Il a commencé avec deux personnes. Le département à grandi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 fonctionnaires. Il n'est plus à la tête de ce département mais les actions qu'il a posées sur la question des droits humains et pour une citoyenneté responsable resteront gravées dans l'histoire de la Guinée. Les deux premières éditions nous avons voulu vendre la marque SENACIP, faire comprendre aux guinéens la question de civisme et de Citoyenneté. La 3ème édition nous avons décliné les thématiques en fonction des cibles », a déclaré Amirou Diawara ce samedi 22 décembre à la Maison des jeunes de la commune de Ratoma.

Le Chef de cabinet du département de la Citoyenneté a expliqué que le rôle des élus locaux dans les communes et responsables des PME, est cruciale dans l’assainissement.

«La salubrité est une problématique locale et il faut des solutions locales avec des acteurs locaux. C'est ainsi que vous avons développé ce focus groupe qui va produire des recommandations qui seront annexées au rapport final de la 3ème édition de la SENACIP », a expliqué Monsieur Amirou Diawara.

Cet élu local rencontré à Dixinn a dénoncé le calvaire des populations dans le domaine du ramassage et de la collecte des déchets.

« Aujourd’hui, dès qu’il y a un mouvement de grève ou une manifestation, les citoyens parce qu’ils en ont marre de garder leurs déchets dans la maison, ils viennent les déverser sur la chaussée. Nous passons tout le temps à faire des sensibilisations mais si les ordures dans les ménages ne sont pas ramassées vous voyez l’impact. Nous sollicitons auprès du gouvernement des aides pour avoir des PME et des dépotoirs d’ ordures et que le ramassage des ordures dans les quartiers soit quotidien », a sollicité EL hadj Mohamed Lamine Dioubaté

Débutée le 17 décembre, la 3ème édition de la SENACIP prend fin ce dimanche 23 Décembre en Guinée.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14