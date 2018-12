Guinée : Mouctar Diallo prend le "flambeau" de la promotion de la citoyenneté...

CONAKRY-Le ministère de la Jeunesse et de L’Emploi des Jeunes, dans son souci de promouvoir la cohésion et la citoyenneté a lancé ce samedi 22 décembre 2018 la caravane Nationale Citoyenne de la Jeunesse qui va faire le tour de la Guinée. Cette importante caravane composée de jeunes citoyens guinéens, de toutes obédiences, fera 15 jours d’actions citoyennes (22 décembre-15 janvier) dans les capitales des 8 régions administratives de la Guinée, a constaté Africaguinee.com.

Ce convoi qui est parti ce samedi 22 décembre vers les villes de Boké, Kindia, Labé, Faranah, Kankan, N’zérékoré, ira prêcher le civisme, la citoyenneté, l’unité nationale, la paix, la concorde et la fraternité. Outre cette noble mission, elle fera des actions d’envergures en termes de sensibilisation vers leurs concitoyens. Cette caravane, placée sous la houlette du ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo, sera aussi au chevet de ceux qui sont dans l’épreuve au niveau des hôpitaux. Elle fera des actions d’assainissements et aussi elle procèdera par des communications pour montrer que la Guinée est une et indivisible.

‘’ C’est cette belle action que nous voulons mener pour encore montrer que les jeunes de Guinée sont au service de la nation et sont au cœur des enjeux et défis de développement de notre cher pays. Donc cette activité de notre département portée par l’Agence Nationale du volontariat Jeunesse (ANVJ) va permettre à la jeunesse guinéenne d’être active dans la consolidation d’une Guinée unie, juste paisible fraternelle démocratique et prospère. Voici le message fort que ces jeunes veulent lancer à l’endroit de toute la Guinée en cette fin d’année pour clôturer cette année 2018 et commencer la nouvelle dans de meilleures conditions de fraternité de solidarité pour que tout cela participe à la paix et à la concorde nationale’’, a déroulé le ministre Mouctar Diallo.

Au-delà de son aspect de responsabilité, cette action, selon le chef de ce département rappelle que la caravane n’a pas été initiée pour faire du tourisme mais plutôt de porter une responsabilité au service de la patrie qui permettra à l’ensemble de ces caravaniers venus de toute la Guinée de découvrir aussi les richesses culturelles de la Guinée et de comprendre les différences positives de son riche patrimoine.

‘’ Il s’agira de capitaliser tout cela afin de montrer la Guinée dans ses valeurs de paix, d’unité et d’union. Nous sommes fiers d’être de ce pays (…), pour cela, nous allons contribuer à l’effort collectif pour faire de la Guinée, le meilleur pays où il fait bon de vivre’’ a expliqué le ministre de la Jeunesse et de L’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo.

A noter que cette caravane nationale de deux semaines est placée sous le thème ‘’ Les Jeunes au service de la Nation’’.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13