Alpha tacle Cellou et ses alliés: "on n’a pas besoin de faire de la pagaille …"

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé vient de titiller de nouveau l’opposition, dirigée par Cellou Dalein Diallo. En marge de sa tournée dans certaines villes du Foutah, le président de la République a averti que le train du progrès a démarré et que celui qui ne monte pas restera à quai. Plutôt fataliste, le dirigeant guinéen prévient que lorsqu’on croit en Dieu, on n’a pas besoin de faire la pagaille pour avoir le pouvoir.

« On n’a jamais cassé une maison ni un véhicule parce que c’est Dieu qui donne le Pouvoir. Quand on croit en Dieu, on n’a pas besoin de faire de la pagaille pour l’obtenir. A la jeunesse et aux femmes, je leur dit de me faire confiance. Le train du progrès a démarré, personne ne peut l’arrêter. Ceux qui ne montent pas resteront sur le quai. J’appelle la jeunesse et les femmes à monter dans le train du changement et croire à l’avenir de la Guinée », a lancé Alpha Condé.

Le président de la République a aussi pris de nouveaux engagements vis-à-vis de ses compatriotes. Alpha Condé a révélé que son ambition dans un futur proche est de faire de la Guinée le premier pays exportateur du fonio aux Etats-Unis.

« Nous avons lancé une grande campagne pour la production et la transformation du fonio et d’autres produits. Nous allons donner dans toutes les sous-préfectures qui produisent du fonio des machines pour décortiquer, des machines pour piler et des machines pour laver. Parce que tout le monde sait que le travail du fonio est très difficile pour les femmes (…). Avant notre fonio était vendu au Mali et au Sénégal. Nous avons mis fin à cela. Nous allons désormais transformer notre fonio en Guinée. Nous avons installé une usine d’emballage à Conakry pour vendre à l’extérieur. Nous voulons être le premier exportateur de Fonio aux Etats-Unis. Pourquoi le fonio est important pour l’alimentation ? C’est parce qu’il n’a pas de gluten. Le fonio est bien pour les diabétiques et les hypertendus. Je dis aux femmes du Foutah de beaucoup produire le fonio », a-t-il déroulé.

