Voici le programme de clôture de la SENACIP (communiqué)...

Le Comité National d’Organisation de la 3ième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paixet le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté remercient les citoyennes et citoyens de la République de Guinée pour leur mobilisation effective pendant toute la durée de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la paix (SENACIP). Ils informent que la cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 23 décembre 2018 à la place des Martyrs de la Préfecture de Dubreka à 11h.

Cette Cérémonie est placée sous la Présidence d’honneur du Gouvernement.

Sont invités à prendre part à cette cérémonie :

§ Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines ;

§ Le Chef de file de l’Opposition ;

§ Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;

§ Monsieur le Premier Ministre ;

§ Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;

§ Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République ;

§ Les Membres du Cabinet du Premier Ministre ;

§ Le Grand Imam de Conakry

§ L’Archevêque de Conakry

§ Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique et Consulaire ainsi que les Représentants des Institutions Internationales accréditées en République de Guinée ;

§ Les Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet des Départements Ministériels ;

§ Le Chef d’Etat-major Général des Armées et son Adjoint ;

§ Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire ;

§ Les Chefs d’Etats-majors particuliers des Armées

§ Les Fondateurs et Recteurs des Universités et Institutions d’enseignement supérieur

§ Les Directeurs Généraux de la conservation de la nature et des Douanes ;

§ Les Responsables des Partis Politiques ;

§ Le Gouverneur de la Région administrative de Kindia ;

§ Les Préfets de : KINDIA, TELIMELE,FORECARIAH, COYAH et DUBREKA.

§ Le Maire de Dubreka

§ Les Conseillers Communaux de Dubreka;

§ Les Chefs de Quartiers ;

§ Mesdames et Messieurs les membres des Associations de Presse ;

§ Les Représentants des Organisations de la Société Civile Guinéenne ;

§ Les Fondateurs et Directeurs des Ecoles Publiques et Privées ;

§ Les Représentants des Organisations Syndicales et Patronales;

§ Les Partis Politiques.

§ Tous lesCitoyenneset Citoyensde la préfecture de Dubreka ;

Les membres du Comité National d’organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paixet le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, savent compter sur la disponibilité de chacun et de tous pour la réussite de cette troisième Edition.

Alhousseine THIAM

Président du Comité National d’Organisation