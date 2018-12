Sinistre au marché central de Mamou: la responsabilité de la mairie en question...

MAMOU- Qu’est-ce qui est à l’origine de l’incendie survenu jeudi soir au marché central de Mamou ? Alors que les victimes pleurent les pertes subies dans ce sinistre, la mairie est pointée du doigt à cause de son laxisme dans la prévention des incendies.

En effet, depuis plusieurs mois, le seul véhicule anti-incendie dont dispose la ville de Mamou est en panne. Mais les autorités n’ont pratiquement rien fait pour sa réparation, ce qui aurait pu limiter les dégâts. Après le désastre, sapeurs-pompiers et autorités communales, chacun se dédouane, tirant la couverture de son côté. D’ailleurs le jour de l’incendie, après que les feux aient été maitrisés, plusieurs jeunes ont attaqué les services de la protection civile. Mais ils avaient été dispersés par des gaz lacrymogènes.

Beaucoup de citoyens ont pointé du doigt la mairie qui n’a pas oeuvré pour le dépannage du véhicule des sapeurs-pompiers. Interpelé, le maire Ahmed Tidiane Diallo rejette en bloc les accusations portées par les pompiers à l'endroit de la commune. Selon lui, ces derniers n'ont demandé que le prix du carburant pour les fêtes de fin d'année. « Cette demande devrait être mise en exécution avant le 28 décembre », a assuré le maire.

Toutes nos tentatives de joindre le premier responsable de la protection civile dans cette préfecture sont restées vaines. Pourtant entre les locaux de la sûreté régionale, du commissariat central et du lieu du sinistre, il n’y a qu’une distance de 200m. Pendant ce temps, les victimes dénuées de tout plaint leur sort et appellent à l’aide. Amadou Sadio Barry, une des victimes explique comment il a vu le feu dans son magasin.

« J'étais assis quelque part à côté quand j'ai vu le feu. On a tenté de l’éteindre mais on n’a pas pu. Le feu était énorme. Toutes nos boutiques ont pris feu. Rien n’est sorti dedans. C'est un de mes voisins qui vendait de l'essence pendant qu'une vendeuse d'atthieke à côté allumait le feu. Il revend aux villageois qui achètent le carburant par 10 bidons et 20 bidons. Il vend du gasoil, moi des pneus. On a le même magasin. C'est quand il remplissait ces bidons là que le feu s’est propagé. On a tout essayé en vain. Les gens sont venus nous aider mais les 4 magasins là on été complètement calcinés. Il n'y avait que des pneus et du carburant. On ne peut pas estimer la perte. Elle est énorme, il faut qu'on calcule les pertes qui s’évaluent à des millions car on venait de transporter des nouvelles marchandises ( …). On avait appelé les sapeurs pompiers ils ont dit que leur véhicule est en panne depuis 6 mois maintenant. C'est les citoyens qui nous ont aidé à chercher de l'eau dans les puits. Les gens nous ont beaucoup aidé, sinon ça allait être pire. On demande à l'Etat et aux citoyens de bonne volonté de nous aider car on a tout perdu», a dit en larmes cette victime.

Habib Samake

Correspondant régional d'africaguinee.com à Mamou

Tel : (00224) 623 093 998