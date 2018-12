Pharmacie Centrale de Guinée : les efforts de Dr Moussa Konaté récompensés…

CONAKRY- La joie était une nouvelle fois au rendez-vous ce vendredi 21 décembre 2018 à la Pharmacie Centrale de Guinée. Les travailleurs de la centrale d’achats guinéenne ont officiellement remis deux trophées à leur Directeur Général, Dr Moussa Konaté.

Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a reçu le prix de la bonne performance de l’année 2018 qui lui a été décerné par la coordination des ONG pour la promotion de l’excellence ; Le second trophée de Dr Moussa Konaté est le prix spécial des Actes Posés.

Dr Moussa Konaté a été récompensé pour les nombreuses reformes qu’il a engagées à la PCG. Au delà de l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des médicaments, la centrale d’achats guinéenne a regagné la confiance des différents partenaires.

En recevant ces deux prix, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a tout d’abord rendu un hommage mérité au Président Alpha Condé et à son Gouvernement, pour le soutien qu’ils ne cessent d’apporter à l’entreprise qu’il a la lourde responsabilité de diriger.

« Je voudrais tout d’abord remercier celui qui a créer un cadre macroéconomique idéal, et qui a fait du secteur de la santé une de ses priorités, celui s’est toujours montré aux côtés de la Pharmacie Centrale, je veux nommer Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé. Mes remerciements vont également à l’endroit du Gouvernement du Premier Ministre Kassory Fofana, et singulièrement Monsieur le Ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour soutenir notre centrale d’achats », a confié Dr Moussa Konaté.

Pour le Directeur Général de la PCG, ses deux trophées sont également ceux de l’ensemble de ses travailleurs.

« Le mérite de ces prix revient aux travailleurs de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG). La PCG est l’une des rares entreprises qui est sollicitée par l’ensemble des guinéens, quel que soit l’âge. Donc c’est une obligation pour nous d’être toujours plus performants (…). La toute première condition c’est de créer un climat et un cadre de travail idéal pour l’ensemble des travailleurs. Il faut aussi tenir compte de l’apport des partenaires techniques et financiers que nous remercions’’, a rappelé Dr Konaté qui rappelle que leur mission c’est d’améliorer de manière significative la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des médicaments pour les populations.

‘’Notre objectif est que ces prix décernés à l’ensemble des travailleurs de la PCG puissent permettre aux uns et aux autres de se surpasser pour que demain, le guinéen où qu’il se trouve ait accès à des médicaments de qualité. Notre priorité est d’améliorer la capacité de stockage de la pharmacie Centrale parce que la capacité actuelle correspondait aux besoins d’un certain nombre de citoyens, il y a de cela de 30 ans. Je suis heureux donc de vous informer que nous allons procéder à la pose de la première pierre de la construction de notre entrepôt moderne à Coyah », a annoncé en substance le premier responsable de la PCG.

Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale a dit à son tour que ces différentes distinctions pour Dr Moussa Konaté ne sont pas une surprise pour lui.

‘’ Ces trophées ne me surprennent pas parce que je connais les efforts qui sont déployés ici, au personnel et la direction générale sont en phase pour aboutir à ce que vous avez vu aujourd’hui. C’est donc un sentiment de fierté et pour moi et tout le personnel, d’autant plus que Dr Moussa Konaté depuis son arrivée en 2011 a impulsé un dynamisme hors paire. Il y a eu des avancées assez significatives non seulement sur le plan de la logistique qui est fondamentale pour une centrale d’achats, mais il y a aussi un personnel dévoué, formé, qui est surtout prêt à faire face à ses responsabilités’’ a indiqué le directeur général Adjoint de la PCG.

Karamoko Diané, directeur des Ressources Humaines, au nom de l’ensemble de ses collègues, rappelé que la réception de ces trophées est un sentiment de fierté pour eux, d’appartenir tout d’abord à cette équipe sous la houlette de Docteur Moussa Konaté.

‘’ Vous conviendrez avec moi qu’une distinction n’est pas fortuite. Elle est toujours basée sur un certain nombre d’éléments qui sont vérifiables. Donc si à l’issu de cela notre directeur reçoit des distinctions, nous, de notre côté on se reconnait dans cela. C’est l’effort de chacun de nous qui est reconnu (…), donc nous en sommes heureux et fiers’’, s’est enjoué le DRH de la PCG.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13