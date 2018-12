Mohamed Ibn Chambas : « Pour qu’il y ait la paix en Guinée… »

CONAKRY-Le Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel des Nations-Unies vient de livrer un message à l’endroit des acteurs politiques guinéens.

Mohamed Ibn Chambas qui a bouclé une mission en Guinée a souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques d’accentuer leurs efforts pour préserver la paix et la stabilité de la Guinée, notamment à l’approche des élections, prévues en 2019.

A cet égard, M. Chambas a rappelé l’importance d’un large consensus dans la préparation et l’organisation de cette échéance électorale. Il a également plaidé pour la reprise des activités du Comité de suivi des Accords Politiques du 12 octobre 2016.

« Chacun doit œuvrer, dans le respect de la loi et des droits de l’homme, à un climat politique et social apaisé, afin de préserver la paix et la stabilité en Guinée, » a déclaré M. Chambas à la fin de sa visite.

Il a réitéré l’engagement des Nations-Unies à continuer de soutenir le peuple de Guinée dans sa quête de paix et de prospérité.

La visite de ce diplomate de l’ONU en Guinée intervient de nouveau dans un contexte d’une novelle crise politique entre le régime d’Alpha Condé et l’opposition. Une crise née de l’annulation de l’élection du maire de Matoto qui avait accordé la victoire au candidat de l’opposition.

