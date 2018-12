Conakry: Des cadres mobilisés pour cultiver la paix…

CONAKRY-Des cadres du Ministère de la Fonction Publique viennent d’être outillés sur le rôle de l'administration dans la « construction d’une Guinée paisible et heureuse ». Cette action s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la semaine nationale de la Citoyenneté initiée par le ministère de l’Unité Nationale et de Citoyenneté, a appris Africaguinee.com.

Ces fonctionnaires de l'Etat seront édifiés sur plusieurs points qui vont s'articuler sur un aperçu historique et que l'administration en tant qu'outil mettra en œuvre.

« C'est l'administration qui met en œuvre la justice sociale, le patriotisme et si nous avons une administration responsable l'Etat va assumer son rôle, la population va se sentir à l'aise. Il y aura la paix et le bonheur et c'est dans ce cadre nous avons choisi ce thème pour la SENACIP 2018. Nous devons aimer notre nation et fiers d'être guinéen. Nous sommes capables de transformer notre nation et mettre nos lois en application», a déclaré le formateur, Kalivogui Elie Koikoi.

Pour sa part, le membre du comité national de la SENACIP, Alkaly Mangue Yansane a rassuré que la fonction publique est disposée à apporter sa contribution dans la Citoyenneté.

«A ce jour 1200 jeunes sont formés dans le cadre du projet Rajeunir et féminiser l’administration. Ce projet a estimé qu'il faudrait développer des thèmes concernant la Citoyenneté. Comment le fonctionnaire doit se tenir vis-à-vis des autres citoyens. Ces cadres qui sont formés vont apporter leur grain de sel dans l’édification de la Citoyenneté », a déclaré M. Yansané.

Par ailleurs, à Matam Lido 2 dans la commune de Matam la délégation du ministère de la Citoyenneté a lancé le coup d'envoi d'un match de football pour encourager les jeunes à la sensibilisation au cours de la semaine nationale de la Citoyenneté (SENACIP).

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

