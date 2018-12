Mairie de Matoto : Kalémodou Yansané adopte une nouvelle stratégie…

CONAKRY-Pour la gagner la bataille à Matoto face à son rival Mamadouba Tos Camara, Kalémodou Yansané vient d’adopter une nouvelle stratégie.

Arrivé légèrement en avance devant son concurrent issu du RPG lors de l’élection « cafouillée » du maire le week-end dernier, Kalémodou a choisi d’aller au contact des populations à la base.

Cette stratégie a un double objectif. D’abord expliquer aux citoyens le bien-fondé de sa victoire, ensuite solliciter leur mobilisation pour défendre celle-ci. Il a déjà sillonné plusieurs de Matoto où il mène des sensibilisations.

Malgré l’annulation de son élection par le ministre de l’intérieur Bouréma Condé, Kalémodou Yansané ne lâche pas du lest. Il persiste et signe qu’il a bel et bien gagner face à Mamadouba Tos Camara.

Issu de l’opposition, M. Yansané est perçu comme un technicien. Très proche de Cellou Dalein Diallo, le principal opposant du régime d’Alpha Condé, ce mercredi il a lancé un appel à la résistance pour la défense de sa victoire. Il a prévenu que pour rien au monde, il ne renoncera jamais à celle-ci.

Appuyé par son parti l’UFDG, il a juré que l’élection du maire de Matoto ne sera jamais reprise alors que le parti présidentiel, le RPG arc-en-ciel est favorable à un nouveau round. Damaro Camara, le chef de la majorité a averti que l’opposition aura un choix à faire. Prendre part à la reprise de l’élection ou refuser pour prendre la rue.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112