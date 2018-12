Guinée : L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité se dote d’un manuel de procédures…

CONAKRY- L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ-Guinée) s’est dotée d’un manuel de gestion des procédures d’assurance qualité. Ce vendredi 21 décembre 2018, elle a organisé un atelier de validation dudit manuel.

Ce manuel de gestion des procédures d’assurance qualité constitue un cadre de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre des procédures d’Assurance qualité de l’ANAQ-Guinée. Il prend en charge l’exercice du cœur de métier de l’agence, l’assurance qualité et oriente l’élaboration des documents d’organisation et de fonctionnement. Son application facilite le déroulement des procédures d’évaluation institutionnelle et de programmes des établissements d’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et technique, et des structures de recherche.

Dr Abdoul Karim Diallo, conseiller chargé de l’enseignement supérieur qui a représenté le ministre Abdoulaye Yéro Baldé a indiqué dans son discours que l’ANAQ Guinée vient de franchir une étape décisive en se dotant de ce projet de manuel de gestion des procédures d’assurance qualité.

« J’espère que ce manuel de gestion des procédures d’assurance qualité une fois validé, constituera un cadre de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre des procédures d’assurance qualité de l’ANAQ de Guinée (…). Je puis vous rassurer de notre détermination à vous accompagner dans cette noble mission pour le développement durable de notre système de formation supérieure et de recherche scientifique », a assuré ce haut cadre du département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le manuel respecte les bonnes pratiques internationales en matière d’assurance qualité et intègre l’ensemble des éléments d’accréditation et d’assurance qualité interne d’une agence autonome dans son fonctionnement et sa prise de décision.

Pour le professeur Kabiné Ouaré, Secrétaire Exécutif de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ), ce manuel de gestion est la base de tout le processus qui va être mené par l’agence en vue de bâtir un système d’assurance qualité robuste qui pourrait répondre aux besoins du pays.

« Nous sommes à l’étape de validation de notre manuel de gestion des procédures d’assurance qualité. C’est un document fondateur qui nous permettra d’élaborer et de valider les autres procédures liées au fonctionnement de l’ANAQ et son organisation. Le présent atelier doit donc aboutir à la validation de ce manuel avec toutes les parties prenantes. A savoir : les institutions d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et les institutions d’enseignement technique et de la formation professionnelle associées à nos partenaires au développement et à la fédération des parents d’élèves », a expliqué le Pr Oularé.

Le Consultant Boubacar Ndiaye a pour sa part affirmé que dans le développement des procédures d’assurance qualité, il est toujours important d’avoir un cadre de référence qui fixe la manière de développer les procédures de façon technique, en identifiant les différentes étapes à mettre en œuvre.

« Nous avons élaboré un manuel en partant des référentiels internationaux, des bonnes pratiques sur le plan international en matière d’assurance qualité (…) c’est dans ce sens qu’on est venu valider aujourd’hui ce manuel de procédure. Mais ce document de référence n’aura de pertinence que s’il prend en compte le contexte de la Guinée en matière d’enseignement supérieur, formation professionnelle et technique », a déclaré M. Ndiaye.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112