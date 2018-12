Guinée : la Société Générale lance YUP, un modèle innovant et alternatif à la banque classique…

CONAKRY-La Société Général des Banques en Guinée (SGBG) a lancé ce jeudi 13 décembre 2018 à Conakry un nouveau produit dénommé YUP qui est une solution de « mobile money » permettant d’accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers, sans disposer forcément de compte bancaire.

Destiné à la clientèle bancarisée et non bancarisée, YUP est accessible à tout détenteur de mobile (smartphone ou téléphone mobile classique) quel que soit son opérateur téléphonique. Le lancement de cette solution a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs hauts responsables de la SGBG et d’autres invités de marques.

« YUP est un produit de Mobile Money développé par la Société Générale des Banques en Guinée. Il allie la rigueur et la sécurité de la Banque. Avec YUP vous pouvez retirer, déposer, transférer de l’argent, payer des marchands, payer des factures, recharger des crédits téléphoniques. On peut aussi avoir accès à des offres de crédits d’épargnes et d’assurance bientôt », a expliqué Mathieu VACARI, le Directeur Général de YUP Management basé à Dakar.

La SGB a développé ce produit pour répondre à deux défis précise-t-il. Le premier c’est l’inclusion financière. « 90% de la population aura accès à YUP sans passer par une agence ou sans ouvrir un compte en Banque. Le second défi est la dématérialisation des flux cash. Il s’adresse aux entreprises qui ont besoin de dématérialiser les flux qu’elles sont obligées de traiter tous les jours en cash », précise le responsable de YUP.

Spécificités…

YUP emploie une technologie dit NSDT, lui permettant d’être universel et ne pas dépendre d’un opérateur téléphonique pour pouvoir faire des transactions avec des opérateurs téléphoniques différents. « YUP est adapté autant aux usages individuels qu’aux usages des entreprises avec des interfaces WEB qui permet aux entreprises de transférer en masse et de façon immédiate des sommes à leur salariés ou à leur fournisseurs », renseigne le Directeur Général.

YUP est ainsi accessible via un réseau élargi de distributeurs équipés de terminaux adaptés. YUP permet notamment à Société Générale de répondre aux besoins d’une clientèle peu touchée jusque-là par l’offre bancaire, en offrant une très grande disponibilité, proximité et facilité d’utilisation. Les clients de YUP peuvent effectuer des retraits, dépôts et transferts d'argent, payer leurs factures, acheter du crédit téléphonique et effectuer des paiements chez des commerçants.

« On s’est rendu compte que la seule façon de nous rapprocher des clients en Afrique où il y a une grande partie de la population qui n’est pas bancarisée, ça ne pouvait être le modèle classique d’ouverture de compte en agence. En Guinée où il y a 60% de la population qui sont en zone rurale. Il fallait donc changer de modèle. La Société Général a crée ce modèle YUP pour couvrir précisément partout où la banque ne peut pas arriver actuellement avec son modèle actuel »,a déclaré José REBOLLAR, Directeur Général de la SGBG.

Ça fait énormément plaisir de lancer YUP en Guinée, se réjouit-il. « C’est un vrai message de modernité et c’est vraiment une manière de nous approcher au vrai besoin des clients et ajouter une option à tout ce qu’on peut faire en tant que Banque pour nous rapprocher de la population qui n’est pas bancarisée. On est sûr qu’avec la solution YUP aura un pouvoir de pénétration incomparable avec les banques traditionnelles, a jouté José REBOLLAR, précisant que plus 4000 points de vente YUP sont envisagés à travers le pays.

L’offre YUP permet également la dématérialisation des flux de paiement des entreprises. Elle s’enrichira rapidement avec des services financiers comme les avances sur salaires, le crédit, les produits d’épargne et les transferts internationaux. C’est aussi une alternative à l’emploi des jeunes.

« YUP offre une alternative à la jeunesse guinéenne. Avec YUP chaque jeune peut créer une petite startup. Ils peuvent créer des petits fonds de dépôt et de retrait YUP qui leur permet de monter un business qui grandira au fur et à mesure que les transactions seront faites. Le client de YUP peut avoir dans son compte jusqu’à 37 millions. Au fur et à mesure que nous allons nous développer, nous pourrons déplafonner ce montant », indique Diallo Alpha Ibrahima Directeur du projet de YUP Guinée.

YUP est déployé dans plusieurs pays sur le continent : Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Cameroun, bientôt au Ghana et au Togo.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112