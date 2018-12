Conakry : la Justice ouvre ses portes au grand public…

CONAKRY-Le Ministère de la Justice a organisé ce mercredi 12 décembre 2018 une journée portes-ouvertes de la Justice guinéenne. Une première du genre depuis l’indépendance. Cet évènement majeur é été une opportunité de présenter aux justiciables les réformes entreprises par les autorités pour une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et humaine.

Au cours de cette journée, plusieurs activités ont été réalisées à la Chancellerie, siège du ministère de la Justice. Les participants ont pu assister à des panels axés sur les avancées de la protection des droits de l’Homme en Guinée, les nouveaux droits en détention préventive, les enjeux et défis de la réforme du casier judicaire ainsi que sur la peine de mort.

La cérémonie d’ouverture a connu la participation de plusieurs diplomates accrédités en Guinée, des défenseurs des droits de l’Homme, des universitaires, des cadres du département de la justice et des personnalités de la famille judiciaire. Les participants ont pu visiter des stands et toucher du doigt à travers des expositions l’évolution de la « Justice de 1958 à nos jours ».

Des photos accompagnées de petites légendes ont été exposées, des documents de droit, notamment guinéen aussi. Les visiteurs on pu par exemple voir les clichés des 26 ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la Justice de 1958 à 2014.Derrière les stands des personnes disponibles étaient également là pour répondre aux questions des visiteurs.

Le ministre de la Justice garde des sceaux a saisi cette occasion pour revenir sur le programme de réforme de la Justice engagé depuis 2011 suite à l’organisation des états-généraux de la Justice. Selon lui cette réforme s’appuie sur deux documents majeurs. A savoir : la politique nationale de réforme de la justice et le plan d’actions prioritaires 2015-2019.

Maitre Cheik Sako explique que ces deux documents forment respectivement le cadre stratégique et programmatique de la réforme.

« Ils ont été élaborés avec une large participation de la famille judiciaire, des pouvoirs publics, de la société civile, et des partenaires techniques et financiers, puis adoptés sous l’égide de son Excellence monsieur le Président de la République, le Pr Alpha Condé », a souligné le garde des sceaux.

La réforme de la Justice vue sous cet angle est une première dans l’histoire de la Guinée indépendante, a précisé le ministre de la Justice. Elle n’est nullement à confondre avec les Lois de l’organisation judiciaire qui se sont succédées au fil des ans et qui en sont, en réalité partie intégrante, a-t-il dit.

« La politique nationale de réforme de la justice décline le type de justice que nous ambitionnons à l’horizon 2024 en précisant les objectifs stratégiques et en énonçant les valeurs et principes directeurs qui gouvernent la réforme », a expliqué maitre Cheick Sako.

Les réformes déjà mises en œuvre ont transformé le paysage institutionnel de la Guinée, avec à la clé la création de nouvelles juridictions dotées de pôles de compétences rénovées. A cet effet, il y a lieu de rappeler la création de huit nouveaux tribunaux de première instance dans les quatre régions naturelles de la Guinée, la suppression de la Cour d’Assises et l’extension de la compétence des tribunaux de première instance aux affaires criminelles, la suppression des justices de paix dans lesquelles, le juge unique exerçait à la fois les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, la création du tribunal de commerce de Conakry, la création de tribunaux militaires , la création du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les réformes réglementaires et législatives ont permis d’une part de trouver une articulation cohérente entre les textes législatifs et réglementaires, et d’autre part, une mise en conformité desdits textes avec les engagements internationaux de la Guinée. L’un des résultats de cette réforme est l’omission de la peine de mort dans l’arsenal juridique, plaçant la Guinée dans les Etats qui ont établi un moratoire de Droit, a affirmé le ministre de la justice, avant de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien inlassable à la réforme de la Justice.

